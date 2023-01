Ajustada, pero ventaja al fin para el "9"

Podría decirse que 9 de Julio cumplió con el primer paso. En casa tenía que ganar y si bien la diferencia fue mínima, sabe que en la revancha la obligación será principalmente de Carcarañá, y eso puede abrirle las puertas a jugar un partido distinto.

Sabiendo que ante su gente no podía regalar nada, el León trató de adelantarse desde los primeros minutos en el campo de juego.Con las proyecciones características de Martinez sobre la derecha, el desequilibrio que de entrada exhibió Larrea y la potencia siempre presente de Ibáñez en los últimos metros de la cancha, el equipo de Werlen fue superando paulatinamente a un rival con jugadores de buen pie, pero que no mostraba demasiada profundidad.

Una jugada en la que Sterren perdió una buena chance al demorar el remate luego de la cesión de Ibáñez, fue el aviso de que el gol estaba cerca. Fue entonces, que a los 20 Larrea armó una muy buena acción individual y le puso el moño con una gran definición, para que se escuche el primer festejo en el Coloso.

La apertura le dio serenidad al equipo juliense que siguió igual, en cuanto a seguir pensando más en el arco de Silva, que en resguardar a Gómez. Antes de irse al descanso, Larrea estuvo otra vez cerca de aumentar, pero esta vez ganó Silva el duelo. En cuanto a Cremería, solamente inquietó con algunas acciones de pelota parada.

En el complemento, la visita (que no tuvo a algunos jugadores conocidos, sobre todo Burdese, ex 9 de Julio, y Balbi) arrancó con dos cambios y la intención de tomar mayor protagonismo, pero se encontró con una defensa sólida y la seguridad de Gómez.

La idea de Werlen, pasaba seguramente por ir desgastando paulatinamente a su oponente y definir de contra en el tramo final del encuentro. Larrea seguía desbordando por la derecha, pero los centros no encontraban destinatario. Igualmente la más clara estuvo para Monserrat, pero se encontró con una gran respuesta de Silva.

Hablando del "Toti", su expulsión (por doble amonestación) conspiró contra los planes del DT. El equipo estuvo obligado a cubrir mejor los espacios y eso le restó opciones de contragolpe.

Un poco nervioso por algunos fallos de Cavallero (se protestó mucho una mano que podría haber sido penal), el local se abocó a cuidar el 1 a 0, sin renunciar a buscar de contra, y lo logró. El domingo la historia se definirá en la cancha de Cremería.



9 DE JULIO 1 - CARCARAÑA 0

Estadio: Germán Soltermam.

Árbitro: Lucas Cavallero.

9 de Julio: Joaquín Gómez; Maximiliano Martinez, Matías Loboa, Facundo Centurión y Sebastián Acuña; Leandro Larrea (84' Lautaro Ocampo), Agustín Vera, Wilson Ruiz Díaz (84' Braian Peralta, 89' Andrés Velazco) y Martín Sterren (70' Augusto Laena); Gastón Monserrat y Maximiliano Ibáñez. Sup: Segundo Cejas, Santiago Burkhard y Agustín Sequeira. DT: Marcelo Werlen.

Atlético Carcarañá: Leonardo Silva; Alan Luque, Alejo Pereyra, Tomás Nogara, Gino de Gasperi; Diego Yacob (79' Thiago Sánchez), Federico Vismara, Alejo Ducrett (45' Daniel Alfonso, 89' Gallardo) y Rodrigo Cerdán (89' Nicolás Benelli); Gonzalo Schonfeld y Agustín Leonetti (45' Tobías Auzmendi). Sup: Rodrigo Batista, Federico Mignacco. DT: Ricardo Johansen.

Primer tiempo: a los 20' gol de Larrea (9).

Incidencias: a los 18' del ST expulsado Monserrat (9).