El apoyo a los tambos fue definido en consenso con el sector, dijo director nacional de Lechería

El director nacional de Lechería, Arturo Videla, enfatizó este fin de semana que el programa ´Impulso Tambero´ que dará asistencia monetaria a los productores del sector, es una medida “que fue consultada con los gobiernos provinciales, entidades y referentes a la producción”, al tiempo que evaluó futuras iniciativas como, por ejemplo, una modificación en las retenciones de la leche en polvo o financiamiento especifico.

En diálogo con Radio Colonia, el funcionario explicó que la medida se toma en un contexto de sequía, a lo que se suman “dos medidas que tienen que ver con la macroeconomía como el ´dólar soja 1 y 2´ que impactan en la estructura de costos de alimentación y de alquiler".

Videla explicó que "muchas de las tierras donde se desarrolla la actividad lechera es tierra alquilada por los productores que pagan en quintales de soja". “La relación litro de leche – soja tiene que estar históricamente en 1 a 1, para que el productor esté en condiciones de poder competir”, agregó. Se refirió, en ese marco, al incremento de los precios internos de la soja, que derivó en aumentos en los alimentos de las vacas, como los balanceados y pellets de soja, a lo que se suma el encarecimiento del arrendamiento.

Tras ello, indicó que frente a esta situación de "pérdida de rentabilidad y preocupación", se toma esta medida la cual –destacó- "fue consultada con los gobiernos provinciales, entidades y referentes de la producción". No obstante, Videla señaló que más allá de este escenario de sequía y de suba de costos que tuvo un impacto particular en los últimos meses, "la lechería viene en crecimiento en los últimos dos años y medio, en la producción y exportación". “Este año (por 2022) tuvimos un récord de exportación de US$ 1.700 millones y de más de 370.000 toneladas”, recalcó.

El programa ´Impulso Tambero´ anunciado el viernes por el ministro de Economía, Sergio Masa, prevé una inversión de $ 9.160 millones. La iniciativa otorga una suma fija en pesos por litro de leche durante cuatro meses, de acuerdo con dos estratos: aquellos que hayan comercializado hasta 1.500 litros por día, percibirán $ 15 por litro; quienes hayan vendido entre 1.501 y 5.000 litros por día percibirán $ 10 por litro, con un monto máximo de compensación de $ 600.000. El tope de 5.000 litros permitirá que el programa llegue a ocho de cada 10 tamberos en el país.

“Está enfocada y destinada a darle respuesta a un 79% de los productores de los 10.300 tambos que tiene la lechería argentina”, explicó Videla. Respecto al tope, señaló que “se entiende que, por la escala, el nivel de producción y por tener una diferente espalda, los productores que están en un volumen superior a los 5.000 litros tienen otras capacidades para sortear este tipo de coyuntura, además de estar generalmente en una franja de precios diferenciada de este segmento de pequeños y medianos productores”.

En tanto, sobre la modalidad de ejecución del programa, precisó que la suma monetaria será depositada “al CBU de los productores”. El director del ente dependiente de la Secretaría de Agricultura negó que hayan cerrado 400 tambos, como afirmó la Mesa de Enlace esta semana. “No es lo que vemos en nuestros números, el Senasa o cuando vamos al territorio. Este año se inauguraron muchos tambos, algunos de muchísima tecnología y robotizados y otros con sistemas pastoriles o de agricultura familiar, con diferentes proyectos asociativos de productores”, aseveró Videla. De todas formas, recalcó que el sector necesita más políticas impositivas y de financiamiento.

“Entendemos que tiene que haber una revisión de los derechos de exportación respecto al diferencial entre la leche en polvo y los quesos, y en este contexto donde se da una baja importante en los commodities”, dijo Videla.

Actualmente la leche en polvo tributa un 9% de retenciones, mientras que los quesos, leche fluida, suero lácteo y la manteca un 4,5%. Asimismo, afirmó que “con una macroeconomía más estabilizada”, se podría contar con “tasas acordes de financiamiento” que sean especificas para el sector.