Este domingo, Rafaela estuvo entre las ciudades más calientes del país

Este domingo al mediodía, el segundo en lo que va de este corto 2023, el ranking de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), indicaba que Bahía Blanca registraba 37,3 grados y Viedma 37.1, mientras que en Villa María marcaba 36 y en San Antonio Oeste (Río Negro), Rafaela y Ceres (Santa Fe) y Resistencia (Chaco) superaban los 35 grados. Igualmente, la máxima fue de 37.3ºC a la hora 16 en nuestro medio, según el twitter Clima Rafaela. Indudablemente, esto representa que gran parte del país continúa bajo alerta amarilla por altas temperaturas, y que la ola de calor lejos está de aflojar, al menos en esta parte del país. Y al mismo tiempo, nuestra ciudad, junto con otras de la región, son de las "más calientes" a nivel provincial, con lo cuál habrá que seguir cuidándonos del sol y tomando mayores recaudos al menos un tiempito más, hasta que la madre naturaleza nos mande un poco de lluvia y algo de alivio, un pedido que también está realizando, sin ningún tipo de dudas, todo el sector agropecuario del país, tan castigado duramente por esta maldita sequía que parece ser que llegó para nunca más irse.

Al mismo tiempo, el organismo meteorológico volvió a emitir alertas por temperaturas extremas por calor para gran parte del país para los próximos días, llegando al nivel rojo para el oeste de la provincia de La Pampa, el noroeste de Río Negro y este de Neuquén, con máximas que se ubicarán en torno de los 40 grados a lo largo de la jornada.

Esta es la máxima alerta dispuesta por el organismo meteorológico e indica que las temperaturas en esa zona pueden ser “muy peligrosas y afectar a todas las personas, incluso a las saludables”, por lo que se recomienda aumentar el consumo de agua y no exponerse al sol en exceso ni en horas centrales (entre las 10 y las 16).

Las zonas afectadas por la alerta roja son el este de El Cuy y General Roca, en Río Negro; las localidades pampeanas de Chical Co y Puelén, y los departamentos de Confluencia, este de Añelo, Pehuenches y Picún Leufú, en Neuquén. Las temperaturas en esas áreas vienen manteniéndose en marcas altas desde hace varios días y para la jornada de este domingo se superaron máximas de 40 grados, de acuerdo a lo pronosticado por el SMN.

Además de las zonas con alerta roja, el organismo dispuso nivel naranja para el resto de La Pampa, Río Negro y Neuquén; sur de Mendoza y de Buenos Aires, centro-este de Chubut, noreste de Santa Cruz y algunas localidades entrerrianas como Paraná, Diamante, Villaguay, La Paz y Diamante. En todas esas regiones las máximas de este domingo oscilaron entre los 37 y los 40 grados.

En tanto, gran parte de Santa Fe y de Córdoba, centro-norte de Buenos Aires, sudeste de Santiago del Estero y de La Rioja, y varias localidades de Mendoza y de San Luis se encuentran bajo alerta amarilla también por altas temperaturas.

En el caso del nivel naranja, el SMN advierte un efecto moderado a alto en la salud e indica que las temperaturas pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo; mientras que en el nivel amarillo el efecto es leve a moderado y los más afectados pueden ser niños y niñas, y personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.



HASTA EL MIERCOLES

Como se sabe desde antes del inicio del verano, el país comenzó a registrar un nuevo período de temperaturas extremas, con mucho calor en varias provincias. El dominio de altas presiones en el Mar Argentino y el Océano Atlántico sur provoca vientos del sector norte y el desplazamiento de aire muy cálido y seco desde el norte del país hasta la Patagonia, inclusive. No obstante, la ola de calor seguirá presente durante los primeros días de esta segunda semana del año. El común denominador será prácticamente el mismo, con mañanas muy pesadas lo que significa que las madrugadas y noches no serán muy agradables para descansar, si no se cuenta con aire acondicionado o ventilador. En cuanto a este lunes, martes y miércoles, las temperaturas máximas se ubicarán por arriba de los 36 grados y no hay pronósticos de lluvias o de ingresos de frentes de aire frío que podrían traer un poco de alivio, al menos hasta el miércoles.

Dada la persistencia por varios días consecutivos de valores térmicos elevados, en algunas ciudades es probable que se alcancen los umbrales para ola de calor. Por otro lado, las lluvias serán muy escasas y solo se restringirán a zonas cordilleranas en forma de chaparrones o tormentas aisladas. No obstante, entre este martes 10 y miércoles 11, con el avance de aire más templado es posible que se produzca un descenso en las temperaturas en todo el territorio nacional.