Proyectos editoriales que exploran la autoficción, la intimidad y la mirada

Por Ana Clara Pérez Cotten - Legitimada por el premio Nobel de Literatura concedido a la francesa Annie Ernaux, anclada en las preferencias de los lectores argentinos y también en sintonía con cierto clima de época, la llamada "literatura del yo" vive un reverdecer que tiene un correlato editorial en varios proyectos y colecciones: el sello Vinilo -dirigido por Joana D'Alessio y con el trabajo de edición de Mauro Libertella- planea un segundo año de catálogo para amplificar las voces, mientras "Cerca de la verdad", dirigido por la editora y escritora Magalí Etchebarne se consolida, y Bosque Energético llegó hace poco a las librerías para renovar la tradición literaria de publicar diarios y explorar lo íntimo.

Con la idea de publicar libros de no ficción con calidad literaria y que convoquen a un público heterogéneo nació Vinilo en octubre de 2021,un pequeño sello dirigido por Joana D'Alessio, quien eligió al escritor Libertella para editar "Sencillos". Se trata de una colección de libros breves que acercan la lectura a la experiencia intensa de escuchar y tararear una canción y que, tras haber publicado una seguidilla de textos comentados y con varias reimpresiones, se hizo en los últimos meses un lugar en el mercado editorial.

"Arrancamos la editorial con el concepto de que estaba dedicada a la no ficción y una primera colección dedicada a libros para leer de un tirón. Lo que fue pasando es que funcionó muy bien `Sencillos´ y decidimos afianzarnos ahí. Las librerías los exhiben todos juntos y se armó la idea de colección. Pero además, el sello fue más identificado por el formato corto que con la cuestión de la no ficción", cuenta D'Alessio sobre cómo el plan original se modificó, en parte, tras la recepción de los lectores. Y se ríe, además, de los "malentendidos" alrededor del catálogo cuando, por ejemplo, la felicitan por haber editado "la novela de Dolores Gil", un libro en el que la autora relata el accidente en el que perdió la vida su hermana y cómo eso la marcó. "Y bueno, no está mal que hablen de ese texto como una novela. En definitiva, es todo literatura", advierte la editora. "Nuestra idea es que dentro de la no ficción también haya subgéneros que no sean autobiográficos. Queremos explorar más el ensayo", adelanta sobre lo que se viene.



LAS EDICIONES QUE LLEGAN EN 2023

En 2023, en honor a ese deseo, Vinilo editará "Sobre lo natural", un libro de Mónica Müller en el que la autora, una médica fogueada en la literatura, cuestiona la idea de "lo natural" y despedaza las modas en temas de salud y alimentación: lo orgánico, las dietas sustractivas, lo saludable, lo light o la "enyoguización".

También publicarán "Unos ojos recién inaugurados" del escritor Martín Castagnet, en el que el autor construye la semblanza de su abuela y da cuenta de la historia de una relación que atravesó el tiempo y dejó una marca indeleble en un escritor.

Vinilo editará además un texto de la propia D´Alessio: "Breve tratado sobre la amistad". Allí, la autora vuelve a los días más cerrados y anodinos de la pandemia para contar las caminatas por la ciudad con una amiga, una rutina para escapar al malestar. El texto, una suerte de ensayo sobre la amistad, indaga en el vínculo pero también explora Buenos Aires y los grandes temas como los hijos, el amor o el paso del tiempo.

También saldrá "El libro de los elogios", el espejo de "El libro de las diatribas" que se publicó en 2022 y que reunió textos de autores en contra de cosas y cuestiones. "No estoy, obviamente, en contra de la literatura del yo pero no quiero que nos quedemos ahí exclusivamente. Me interesa hacer balances y recortes", sostiene la responsable de Vinilo sobre cómo se va armando el catálogo. TÉLAM