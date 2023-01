La primera gran batalla entre El Trece y Telefe

Enero comenzó de manera inmejorable para Telefe. Luego de un 2022 en el que ganó la competencia de punta a punta ante El Trece, el primer mes del año lo encontró muy buen posicionado de la mano de “Gran Hermano”, que sigue dando altos promedios de rating.

Sin embargo el canal que comandan Adrián Suar, Pablo Codevila y Coco Fernández lanzarán hoy su nueva programación de verano y montará a las 22:30 su plato fuerte, el estreno de la segunda temporada de “El hotel de los famosos”. Los participantes en esta edición serán Charlotte Caniggia, Rocío Marengo, Mimi Alvarado, Fernando Carrillo, Sebastián Cobelli, Delfina Gerez Bosco, Florencia Moyano, Alejo Ortiz, Martín Coggi, Marian Farjat, Erica García, Emiliano Rella, Enzo Aguilar, Abigail Pereyra, Federico Barón y Juan Martino.

Pero además estrenarán a la tarde el programa de Alex Caniggia, “Los desconocidos de siempre”, donde participantes deberán adivinar a través de juegos cuáles son los oficios o profesiones de varias personas del público. También debutarán, a continuación, dos novelas: la turca “Amor de madre” y la mexicana “ Mi fortuna es amarte”.

Pero claro, a pesar de la buena diferencia que tiene en materia de rating, Telefe no está dispuesto a regalarle nada a El Trece y decidió hacer cambios para este mismo lunes, y así complicarle la estrategia. La jugada principal fue atrasar la gala de eliminación de “Gran Hermano” del domingo, que es lo más fuerte del reality, para generar una batalla mano a mano con el debut del reality que conducen Pampita y el Chino Leunis, la gran apuesta del canal. Y no solo eso, también ingresará a la famosa casa Santiago del Moro con una camioneta cero kilómetros, para proponerles a los participantes el famoso juego de tocarla… el que más tiempo lo logre sin separarse ni un segundo, se la lleva.

De esta manera hoy será la primera gran batalla del año. Por un lado el estreno de “El hotel de los famosos 2” y por el otro la gala de eliminación de “Gran Hermano” con el reality de la camioneta. No será la única del año, pero seguramente marcará la tendencia de lo que será el 2023. NA