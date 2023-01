Julián Alvarez y Acuña en un buen domingo

El delantero de la Selección argentina Julián Álvarez convirtió ayer un gol de penal y el Manchester City venció por 4 a 0 al Chelsea por la tercera ronda de la FA Cup, por lo que el ex River sumó su primer tanto en la única competencia en la que aún no había anotado. Julián Álvarez, campeón del mundo con el seleccionado albiceleste, fue el autor del segundo gol de su equipo al vencer la resistencia del arquero Kepa Arrizabalaga desde los doce pasos a los 30 minutos del primer tiempo, mientras que el equipo de Josep Guardiola selló la victoria de la mano de Riyad Mahrez, quien festejó en dos ocasiones, y de Phil Foden.

De esta forma, juvenil futbolista argentino ya celebró en las cinco competencias que disputó con el City -Champions League, Premier League, Community Shield, EFL Cup y FA Cup- y tiene ocho tantos en 22 partidos.

Por otra parte, el Aston Villa cayó de forma agónica por 2 a 1 frente al Stevenage sin el arquero Emiliano "Dibu" Martínez, quien estuvo en el banco de los suplentes, y con el ingreso del mediocampista Emiliano Buendía en el segundo tiempo. Los siguientes son los resultados restantes de la jornada de la FA Cup: Bristol City 1 - Swansea City 1; Derby County 3 - Barnsley 0; Cardiff City 2 - Leeds United 2; Hartlepool U. 0 - Stoke City 3; Norwich City 0 - Blackburn Rovers 1 y Stockport 1 - Walsall 2.



HUEVO ACUÑA MARCO PARA SEVILLA

El lateral izquierdo de la Selección argentina Marcos "Huevo" Acuña convirtió ayer un gol y el Sevilla le ganó 2 a 1 al Getafe por la decimosexta fecha de LaLiga de España. El ex jugador de Ferro y Racing fue el encargado de abrir el marcador con un cabezazo a los 36 minutos de la etapa inicial, mientras que Rafa Mir estiró la ventaja para Sevilla, que también contó con Erik Lamela entre los titulares, y Borja Mayoral descontó para el Getafe de Fabrizio Angileri -estuvo en el banco y no ingresó-.

Antes del encuentro, Acuña fue homenajeado junto a Gonzalo Montiel y Alejandro "Papu" Gomez -estuvieron fuera de los concentrados- por la obtención de la Copa del Mundo con el seleccionado albiceleste.

Más temprano, Almería -Lucas Robertone jugó desde el arranque- cayó por 2 a 0 como local con Real Sociedad y el Betis de Germán Pezzella -titular- y Guido Rodriguez -entró en la segunda parte- se impuso por 2 a 1 en su visita al Rayo Vallecano de Óscar Trejo.