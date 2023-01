Soria disparó contra Capuchetti y Rosatti

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, pidió que la jueza María Eugenia Capuchetti y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, se tomen "una larga licencia hasta que se esclarezcan estos bochornos", en torno un posible vínculo de la Justicia con el Gobierno de la Ciudad.

"Me parece que todas estas personas, tanto Capuchetti como Rosatti, deberían tomar el ejemplo del ministro de Horacio Rodríguez Larreta (Marcelo D'Alessandro), y tomarse una larga licencia hasta que por lo menos se esclarezcan todos estos bochornos", apuntó Soria.

En declaraciones radiales, el ministro de Justicia y Derechos Humanos subrayó: "Si no están dispuestos a dejar el cargo, que por lo menos se tomen una licencia hasta que todo esto se esclarezca".

"Que por lo menos tengan la dignidad de hacer lo que tienen que hacer, que es aplicar el código procesal y excusarse de intervenir en todas aquellas causas en las cuales es evidente que no están dispuestos a hacer justicia", retrucó el funcionario nacional.

En ese marco, afirmó que le "encantaría que haya un juicio político contra Capuchetti, pero no se puede porque Horacio Rosatti y la Corte Suprema paralizaron el órgano que la Constitución prevé que sea precisamente donde se investiga la inconducta de los magistrados y funcionarios judiciales, que es el Consejo de la Magistratura".

Además, Soria afirmó que el Ejecutivo nacional "padece un bloqueo político e institucional" y retrucó: ""Hace tiempo que se perdieron el decoro y la delicadeza en la Justicia".

"No todos los jueces son lo mismo pero hay un puñado clave que están con la camiseta amarilla puesta", enfatizó el dirigente del Frente de Todos, quien acusó al macrismo de haber creado "un Estado paralelo cuasi-mafioso" junto con el Poder Judicial.

En otro tramo de la entrevista aludió a los cuatro integrantes del máximo tribunal de justicia, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, a quienes definió como "cuatro cortesanos".

"Estamos en manos de cuatro cortesanos que, entre cuatro paredes y con mensajes con personajes como D'Alessandro, deciden la suerte de cada uno", sentenció.