Recomendaciones para un uso eficiente de la energía

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un pronóstico de varios días consecutivos con temperaturas muy altas para la región y con mínimas que no bajarán de los 25°C, constituyendo una nueva ola de calor. En este contexto, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) reitera consejos útiles para el uso eficiente de la energía eléctrica:

* Usar los equipos de aire acondicionado a no menos de 24°C. Cada grado por debajo de esa marca, produce un consumo mayor de electricidad, de entre 5 y 10%.

* Mantener cerradas las aberturas de los ambientes con aire acondicionado y evitar fugas que derivan en un derroche de energía y, por lo tanto, de consumo.

* Limpiar periódicamente los filtros de los equipos acondicionadores de aire y vigilar el mantenimiento del mismo.

* Utilizar lámparas led.

* Reducir consumos ociosos de electricidad, la idea no es sacrificar bienestar, sino reducir los consumos sin sentido. Los aportes individuales son muy importantes para un mejor resultado colectivo.

* Tener en cuenta el etiquetado de eficiencia energética de aires acondicionados, heladeras y lavarropas al momento de adquirirlos. Las más eficientes son de clase A. A mejor clase, menor consumo.

El uso eficiente de la energía redunda en solidaridad y mejor aprovechamiento del servicio para todos. Ante inconvenientes en el servicio, los canales para comunicarse en las áreas técnicas de Rosario, Santa Fe, Rafaela y San Lorenzo son: 0800-777-4444, mensaje de texto, la palabra “luz”, espacio, número de usuario al 22215, a través de la oficina virtual www.epe.santafe.gov.ar, Facebook /epeoficial y whatsapp al número 342 5101000.