Un fin de semana con mucho calor en Rafaela y la región

El primer sábado del 2023 dio que hablar por su alta temperatura, lo que permitió que las familias disfruten de una tarde de pileta y diversión. Hoy el clima caluroso continúa y se espera una jornada similar.

Para ayer se había pronosticado una mínima de 23° C y una máxima de 33° C, pero esta última pasó ese límite superando los 37° C alrededor de las 17:00, y fue acompañada por una humedad del 28% según Twitter Clima Rafaela.

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia que hoy también estará soleado y muy caluroso, con una mínima de 23° C y una máxima de 32° C. Durante la noche recién se podrán vislumbrar en el cielo algunas nubes que no darán lluvia, lo que permitirá a los rafaelinos pasear por las calles del centro como es de costumbre los fines de semana.

Para tranquilidad de los amantes del verano, y de los que aún no han podido salir de vacaciones, se pronostican jornadas de intenso calor en los próximos días, no solo para Rafaela sino también para la región. En la ciudad particularmente, este clima se extenderá hasta el miércoles, pero el jueves se pronostican para la tarde y noche algunos chaparrones.

En la ciudad de Santa Fe también se vivió ayer mucho calor, llegando a los 38° C, mientras que para hoy se anticipa una máxima de 37° C. En el caso de Rosario, ayer la máxima fue de 37° C, se pronostica la misma temperatura para hoy, pero a partir de mañana el calor irá menguando hasta llegar a 34° C el día viernes.

Cabe mencionar que el organismo nacional coloca a la provincia de Santa Fe (también centro y parte del sur del país) en alerta amarillo, un nivel que advierte un "efecto leve a moderado en la salud". Señala que las altas temperaturas pueden "ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo como son los niños, personas mayores de 65 años, y con enfermedades crónicas".



RECOMENDACIONES

Ante el aumento de las temperaturas y la llegada de una ola de calor para los próximos días, la Municipalidad de Rafaela comparte con la ciudadanía las recomendaciones que deben ser consideradas para evitar golpes de calor, especialmente en los grupos más vulnerables que son los adultos mayores, niños, y personas que trabajan o practican ejercicio al aire libre. Es importante saber que la ola de calor se determina por el aumento tanto de las mínimas como de las máximas temperaturas. Para que se declare, las temperaturas más bajas tienen que ser superior a los 22°C y las máximas a 34,6°C durante tres días consecutivos. Por este motivo, y al observar los pronósticos del organismo nacional, en la provincia de Santa Fe estas condiciones se darán a partir del sábado y se extenderán hasta el martes, inclusive.

Las altas temperaturas ponen en riesgo la salud de las personas, especialmente de los mayores de 60 años y de los bebés y niñas y niños. Los períodos de altas temperaturas pueden provocar un golpe de calor, caracterizado por fuerte dolor de cabeza, pérdida de la conciencia, aumento extremo de la temperatura corporal, mareo y sequedad en la piel. Por ello, es muy importante seguir las siguientes recomendaciones:. Aumentar el consumo de líquidos para mantener una hidratación adecuada.. No exponerse al sol en exceso ni en horas centrales del día.. Evitar las bebidas alcohólicas o muy azucaradas.. Evitar comidas muy abundantes. Ingerir verduras y frutas en vez de comidas abundantes. Reducir la actividad física. Usar ropa ligera, holgada y de colores claros. Permanecer en espacios ventilados o acondicionados. Además, ante sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39º C, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera: Solicitar de inmediato asistencia médica. Trasladar a la persona afectada a la sombra, a un lugar fresco y tranquilo. Intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca. Cabe destacar que el aumento de temperaturas impacta en el consumo energético, por lo que es importante, entre todos, hacer un uso responsable de la energía eléctrica.