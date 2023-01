Mascherano dio la lista

El exvolante Javier Mascherano, reconvertido en director técnico y a cargo de la Selección Sub 20, oficializó la convocatoria argentina para el Sudamericano de la categoría que se disputará en Bogotá y Cali, Colombia, entre el 19 de enero y el 12 de febrero, y clasifica al Mundial (cuatro cupos) que se jugará entre mayo y junio en Indonesia.

A pesar de que varios clubes europeos no quisieron ceder a sus jugadores, la lista cuenta con nombres sobresalientes como Facundo Buonanotte, de última temporada en Rosario Central y ahora en el Brighton de Inglaterra; Máximo Perrone, volante de Vélez y en el radar del Manchester City; Nicolás Paz, del Real Madrid de España; o Ignacio Maestro Puch, delantero de Atlético Tucumán, revelación local en el semestre pasado.

En tanto, entre los que habían sido llamados por el DT para entrenar con el equipo esta semana y no fueron prestados por sus clubes figuran el estelar Alejandro Garnacho (Manchester United), Matías Soulé (Juventus), Luka Romero (Lazio), Valentín (Inter) y Franco Carboni (Cagliari).

La Selección Argentina formará parte del Grupo A del Sudamericano junto a Brasil, Colombia, Paraguay y Perú, mientras que en el B estarán Bolivia, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela.



La lista completa de la Sub 20

-Arqueros: Federico Gomes Gerth (Tigre; único spárring de la Selección Mayor en la última Copa del Mundo de Qatar 2022), Francisco Gómez (Racing) y Franco Herrera (Newell's Old Boys).



-Defensores: Valentín Gómez (Vélez), Brian Aguilar (Lanús), Francisco Marco (Defensa y Justicia), Julián Aude (Lanús), Lautaro Di Lollo (Boca), Nehuel Génez (Boca), Ulises Ciccioli (Rosario Central) y Agustín Giay (San Lorenzo).



-Mediocampistas: Maximiliano González (Lanús), Máximo Perrone (Vélez), Axel Encinas (River), Gino Infantino (Rosario Central), Nicolás Paz (Real Madrid de España) y Facundo Buonanotte (Brighton And Hove de Inglaterra).



-Delanteros: Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán), Alejo Véliz (Rosario Central), Brian Aguirre (Newell's Old Boys), Santiago Castro (Vélez), Nicolás Vallejos (Independiente) y Julián Fernández (Vélez).