Amistoso para Colón en Uruguay

Colón de Santa Fe se encuentra instalado en Uruguay a la espera de los partidos amistosos que disputará en el marco de la Serie de verano Río de La Plata.

El "Sabalero" enfrentará este domingo a las 20.30 a Vélez en el primer amistoso en tierras uruguayas.

Para dicho compromiso, Marcelo Saralegui ya tiene en mente un posible equipo titular con la presencia de las nuevas incorporaciones Joaquín Ibáñez y José Pablo Neris.

El uruguayo pondría en cancha a: Chicco; Meza, Garcés, Goltz, Teuten; Álvarez, Perlaza, Picco, Ibáñez; Troncoso y Neris.

El 11 de enero, el Sabalero jugará ante River Plate de Uruguay a las 17.30 mientras que el 14 de enero se medirá ante Nacional a las 21.30.



EL CONFLICTO CON LUIS RODRÍGUEZ

El experimentado delantero Luis "Pulga" Rodríguez fue denunciado por un empleado del club y además quedó al margen del plantel ya que el entrenador, Marcelo Saralegui, no lo tendrá en cuenta.

En las últimas horas, el jefe de Seguridad del plantel efectuó una denuncia contra Rodríguez por amenazas, ya que manifiesta que el jugador pretendía que se le firme un documento que acreditaba su presencia, a lo cual se negó.

En su denuncia, el empleado indicó que ahora teme por su seguridad y la de su familia, ya que el futbolista lo acorraló cuando estaban solos y en un sector sin cámaras de seguridad.

Según su relato, Rodríguez le dijo que pertenecía a los "traidores del club", que en el plazo no mayor a diez días iba a tener que pedir "perdón" y le recomendó que se cuide "en lo laboral y lo personal".

Por otro lado, y en conferencia de prensa, el uruguayo Saralegui confirmó que no tendrá en cuenta al atacante para el próximo certamen de la Liga Profesional, por no haberse presentado a tiempo a la pretemporada y además por este episodio.

"No está en mi cabeza porque no se presentó como sus otros compañeros. En su momento manifestó que no quería seguir en el club y nadie me comunicó otra cosa, por eso nosotros seguimos nuestro camino. Hay nombres que se están por concretar en el puesto de él. Entonces no puedo ir para atrás, tengo que seguir", remarcó el entrenador.

Asimismo, Saralegui justificó su decisión: "No lo puedo tener en cuenta, porque yo ya planifiqué. No es bueno tener un jugador en conflicto y por eso queremos que se resuelva su situación. Es un tema de respeto para el plantel. Del sacrificio y el trabajo de los otros jugadores que empezaron hace un mes. Necesito que resuelva primero su situación personal".

El jugador mantiene un conflicto con la institución santafesina luego de que fuera apretado por un grupo de barrabravas. Desde ese momento señaló que no seguiría en el club, pero en las últimas horas se presentó a la pretemporada tras una charla que tuvo con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, quien hizo de mediador para encontrar una solución.