¡Fortaleza se refuerza con un rafaelino!

Tomás Pochettino, mediocampista ofensivo por el que River no ejecutó ninguna de las dos opciones de compra, seguirá su carrera en Brasil y podría cruzarse con sus excompañeros en la Copa Libertadores.

Le costó y mucho al rafaelino de 26 años demostrar sus condiciones con la camiseta del Millonario. Marcelo Gallardo le dio varias chances en el campo de juego, pero el volante nunca pudo exhibir su mejor versión futbolística. Por eso, el club decidió no ejecutar ninguna de las dos opciones de compra en 2022 y Martín Demichelis tampoco intentó retenerlo en este 2023.

Con la llegada de Micho, el mediocampista juntó sus pertenencias y se marchó por la puerta del fondo del Estadio Monumental. Regresó a Austin FC. de la MLS, dueño de su pase, aunque no duró mucho tiempo: en las últimas horas Fortaleza apretó el acelerador y consiguió hacerse de sus servicios rápidamente.

Finalmente, después de un par de días de evaluarlo con su círculo íntimo, Pochettino llegó a un acuerdo con el equipo del estado de Ceará, que es dirigido por Pablo Vojvoda, su exentrenador en Defensa y Justicia.

La particularidad es que 'Poche' podría volver a cruzarse contra sus excompañeros, ya que Fortaleza clasificó a la fase preliminar de la Copa Libertadores y deberá jugar el repechaje para ingresar a la fase de grupos. Allí podría encontrarse con River, tal como sucedió la temporada pasada.