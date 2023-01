Santa Fe ejecuta un ambicioso proyecto de capacitación en oficios para empleos de calidad

El entramado productivo santafesino se encuentra transitando un momento de crecimiento tanto en nivel de actividad como en generación de empleo y exportación de productos industriales. Con el objetivo de que este proceso se traduzca en un camino de inclusión y creación de puestos de trabajo de calidad, el gobierno de Santa Fe ejecuta un ambicioso proyecto de capacitación en oficios. Además, estas acciones formativas se combinan con fortalecimiento institucional y estímulos al empleo de jóvenes y personas excluidas del mercado laboral.

Los ministerios de Producción, Ciencia y Tecnología; y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ejecutan en conjunto una serie de acciones provinciales para acompañar el crecimiento productivo de Santa Fe con inclusión social y laboral. Se trata, en general, de tres líneas de trabajo: aportes no reintegrables para la ejecución de capacitaciones, fortalecimiento institucional y fomento al empleo de personas desocupadas.

El subsecretario de Desarrollo Industrial, Iván Piascik, manifestó que “en el año 2022, desde la Secretaría de Industria trabajamos fuertemente en torno a las demandas de capacitaciones y de recurso humano que nos transmitieron las empresas santafesinas. Para nosotros estas son problemáticas positivas. Trabajar sobre capacitaciones para cubrir puestos de trabajo nos enorgullece y refleja que hay una actividad industrial creciendo y demandando nuevos talentos”.

Además, sostuvo que “en el 2023 pretendemos profundizar este esquema colaborativo entre distintos ministerios, con programas para fortalecer los centros de capacitaciones con equipamientos y mobiliario, y que la formación sea una política sostenida a largo plazo”.

En tanto, la directora de Capacitación y Formación Laboral de Santa Fe, Valeria March, afirmó que “no es casualidad que Santa Fe lidere todos los rankings de empleo privado del país. Esto se debe tanto a la dinámica propia de nuestro sector privado, reflejada en el importante ingreso de divisas, como al plan inédito de obras públicas que está desarrollando la provincia, especialmente aquellas relacionadas con la producción y que no se veían desde hace muchos años, como lo son los acueductos, gasoductos, trazas ferroviarias, los caminos de la ruralidad y las rutas transversales”.

“Estamos en pleno desarrollo de una línea de gestión que va desde capacitaciones hasta el fomento del empleo privado registrado, programas que tienen que ver con aportar conocimiento tanto al sector empleador como trabajador, especialmente en el segmento de la economía del conocimiento y empleos relacionados con las tecnologías digitales. De esta manera, se genera empleo de calidad en aquellos sectores que hacen punta en la recuperación post-pandemia de la economía santafesina y se proyectan favorablemente hacia el futuro”, agregó.



EDUCAR PARA EL

MUNDO LABORAL

Respecto a las acciones formativas, vale destacar, en primer lugar, el desarrollo del programa Educación para el Mundo Laboral, el cual financia honorarios docentes, viáticos, insumos, alquiler de espacio físico y otros gastos imputables a capacitaciones destinadas a operarios demandadas por el sector industrial. Este programa lleva invertidos más de tres millones de pesos, con 340 empresas beneficiarias y más de 750 personas capacitadas en materias como operación de autoelevadores, soldadura, electricidad, diseño en digital y mantenimiento Industrial, entre otros.

En segundo lugar, el programa Mejora a la Competitividad Industrial ofrece aportes no reintegrables para capacitar a mandos medios y jerárquicos. A través de esta herramienta, la provincia ya asignó más de cuatro millones de pesos para formar a 726 personas de más de 340 empresas beneficiarias. En este caso, se demandaron formaciones en gestión de costos, coaching, liderazgo, normas IRAM, marketing digital, entre otros. Como complemento a estas líneas, se instrumentó, además, el Programa Santa Fe Capacita, el cual brinda capacitaciones y formación laboral en forma gratuita, mejorando la situación de empleabilidad de personas desocupadas. Esta última iniciativa ya lleva más de 15 mil personas formadas y $98 millones de pesos invertidos en más de 500 propuestas.



FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL

Otro aspecto importante de la política provincial para el crecimiento del empleo consiste en el fortalecimiento institucional. En el marco de estas acciones de generación de trabajo, tanto entidades como municipios y comunas pudieron acceder, a través de la provincia, a aportes de hasta dos millones de pesos para la compra de maquinarias, equipamientos e insumos (bienes de capital) que fueran necesarios para ejecutar capacitaciones laborales.

Finalmente, a través del Plan Integral Mejor Trabajo, la provincia busca generar condiciones de igualdad en el acceso al mercado laboral. A este Plan lo integra el ya mencionado Programa Santa Fe Capacita, que se ve potenciado por otras iniciativas: Primer Empleo, Prácticas Laborales y Futuras. A través de Primer Empleo, se fomenta la contratación de jóvenes de 18 a 30 años de edad, desocupados, y residentes en la provincia de Santa Fe. Esta línea otorga una ayuda económica de hasta el 85% del Salario Mínimo, Vital y Móvil por cada trabajador incorporado por un período máximo de seis meses. Por otra parte, con Prácticas Laborales se ofrece a personas sin trabajo la posibilidad de hacer una experiencia laboral dentro de las empresas interesadas, percibiendo por seis meses un estímulo económico de hasta el 50% del SMVyM. Asimismo, a través de Futuras, el objetivo es facilitar la inserción laboral de mujeres con saberes técnicos ya incorporados.



MEJORES OPORTUNIDADES

PARA FOMENTAR EL ARRAIGO

Magalí Chiacchiera es la secretaria de Producción de la Municipalidad de Carcarañá. En esa ciudad se realizaron acciones educativas de las iniciativas Santa Fe Capacita, Educación para el Mundo Laboral y Mejora de la Competitividad. Así relató la experiencia: “Los talleres de capacitación ayudaron a muchas personas a insertarse en el mundo laboral, a mejorar la competitividad laboral o a generar nuevos proyectos productivos. Los programas de inserción laboral constituyen una manera de fomentar el arraigo territorial, permitiendo que los vecinos tengan mejores oportunidades en su ciudad y que puedan acceder a la misma calidad de enseñanza que en cualquier otra localidad de la región”. “El curso me pareció muy bueno”, evaluó Valeria Capelluto, trabajadora de la firma Petit Fours, quien realizó una capacitación en software de gestión de base de datos. Dijo, además: “Me sirve mucho para lo que hago, que es la administración de recursos humanos. Aprender Excel me agiliza muchísimo mi labor. Recomendaría este curso a otros colegas de la localidad”, concluyó.