El 90% de las escuelas santafesinas ya tiene rehabilitado el servicio de gas

El Ministerio de Educación de la provincia, informó que por primera vez en la historia, se realiza una recuperación completa del servicio en edificios escolares. Incluso en varios de ellos, hacía más de 15 años que no se revisaban. “Tenemos el 90% de recuperación del servicio de gas instalado, con el servicio rehabilitado; el restante 10% está en obras con el reaseguro de que van a seguir trabajando durante este mes. Pero ya en enero, tenemos el objetivo de contar con un avance importante para que estemos cercanos al 100% de la recuperación del gas en todos los edificios escolares de la provincia”.

De esta forma, la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Rosario Cristiani, brindó un panorama alentador respecto del servicio de gas en los establecimientos educativos provinciales de cara al inicio del ciclo lectivo 2023.

La funcionaria recordó que a fines de 2021 la empresa Litoral Gas, aplicando una normativa que estaba vigente desde 2019, realizó una inspección masiva de edificios escolares, lo que generó una revisión de todo el servicio en 955 establecimientos educativos, de los cuales 390 arrojaron un resultado positivo porque no sufrieron cortes, el servicio estaba bien. Y sobre el resto, que son 555 escuelas, tuvimos que implementar un sistema de recuperación del servicio de gas natural en todos los edificios”, dijo.

La normativa de 2019 surgió después del incidente en un edificio ubicado en calle Salta al 2.100, en la ciudad de Rosario. “En muchas ocasiones, respecto de las conexiones de gas, intervinieron personas que se dedican a recuperar o realizar instalaciones pero no estaban matriculadas. Cuando ocurre lo de calle Salta, se revisan todos los procesos y surge la normativa. Enargás emite una disposición que les da tres años a las prestadoras de servicio para que readecuen todos los sistemas. En el medio de este proceso, aparece la pandemia”, explicó Cristiani.

El sistema educativo de la provincia consta de 4.500 escuelas que funcionan en 3.200 edificios. En muchos de esos establecimientos, hacía más de 15 años que no se revisaba el servicio. “Nunca la provincia se había ocupado de poner en orden ese sistema, que además es un sistema de un servicio absolutamente riesgoso para la vida de las personas”, resaltó la funcionaria de Educación.

Y agregó: “El gobernador Omar Perotti tomó en sus manos esta cuestión y la indicación, clara y contundente, fue que al final del año pasado el objetivo era tener todos los edificios de todas las escuelas de la provincia de Santa Fe con el servicio de gas restablecido, bajo la normativa que correspondía y con la planimetría actualizada”.



LA COMPLEJIDAD

DE LAS OBRAS

Cristiani puso énfasis además en las complejidades del plan impulsado por la gestión de Perotti. “Los gasistas matriculados tienen que estar inscritos en un registro en Litoral Gas; sólo estos profesionales podían intervenir en la obra. Por lo tanto, al haber tanta demanda, se hacía muy difícil poder conseguir que alguien viniera a tomar la obra”.

Otras de las dificultades fueron conseguir el material y tomar los recaudos necesarios porque los trabajos no podían hacerse mientras se dictaban clases. Además, había edificios sin planos y construcciones y conexiones precarias.

“Luego de otorgados los recursos a las directoras de cada escuela, ellas se contactaban con los gasistas y se ponían en marcha las tareas. Son obras complejas, que no se pueden ejecutar con personas presentes en el edificio. Por lo tanto, los trabajos eran mayoritariamente realizados luego de las actividades educativas o los fines de semana”, prosiguió Cristiani.



UNA INVERSIÓN SUPERIOR

A LOS 630 MILLONES DE PESOS

El plan impulsado por el gobierno provincial generó un enorme trabajo en simultáneo en más de 500 obras, con un aporte millonario de recursos. “Fue un equipo de trabajo en diálogo permanente con Litoral Gas, que es la prestadora del servicio y quien aplica la normativa; y con Enerfe que también nos dio una mano importante porque tomó a su cargo la recuperación del servicio en una primera instancia en 50 escuelas. Ahí se seleccionaron las escuelas con comedores y copas de leche, sobre todo las escuelas proveedoras de otras escuelas de comida y así generar una acción más rápida”, resaltó Cristiani.

“También hubo medidas paliativas en los establecimientos escolares, que tuvo que ver con la entrega de recursos para la compra de anafes y otros tipos de dispositivos eléctricos, entrega de viandas que permitieran no cortar el servicio alimentario que todos sabemos lo importante que es, sobre todo en algunas comunidades. Esto también fue un aporte importante de recursos”.

La inversión superó los 630 millones de pesos. Entre los FANI (Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas) se invirtieron aproximadamente 500 millones. Enerfe ejecutó un fondo adjudicado del Ministerio de 100 millones. Asimismo, como medida para mantener el servicio alimentario, se dotó de anafes a las cocinas de 390 establecimientos, lo que demandó una inversión superior a los 31 millones de pesos.

“Hubo un vínculo directo con las escuelas por parte de los mismos funcionarios de Educación, quienes visitaron los establecimientos y concientizaron a los docente y directores de trabajar responsablemente en esta línea, apoyándolos para que puedan encontrar el gasista adecuado que presenten los presupuestos. Tuvimos que mirar muy de cerca las obras presupuestadas porque también ahí hubo algunas diferencias, es decir, el Ministerio estuvo muy presente en el vínculo de las escuelas para que esto se pueda llevar adelante”, reflexionó Cristiani.

“Los directivos iban a abrir los sábados, llamaban a los gasistas si no iban y si dejaban las obras paradas, hacían un seguimiento total a los gasistas y a la obra. Es decir, hubo una presencia muy cercana del Ministerio con el equipo directivo, acompañando en terreno, y del equipo directivo con los trabajadores de la obra”, concluyó la funcionaria.