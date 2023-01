Alcaraz se pierde el Abierto de Australia

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El tenista español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, anunció este viernes que sufrió una lesión muscular en la pierna derecha y en consecuencia, no podrá disputar el torneo Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada, a jugarse en Melbourne. "Desgraciadamente, no podré jugar ni el Care A2+ Kooyong ni el Abierto de Australia. Es un momento duro, pero tengo que ser optimista, recuperarme y mirar hacia delante. Nos vemos en 2024", dijo en un comunicado.

"Cuando estaba en mi mejor momento de la pretemporada, me he lesionado en un gesto fortuito y forzado entrenando, esta vez en el músculo semimembranoso de la pierna derecha. Había trabajado muchísimo para llegar a mi mejor nivel a Australia…", expresó el número 1 del mundo en sus redes sociales.

Esta lesión se une a la que ya sufrió a finales de la pasada temporada, con una rotura abdominal que le impidió disputar tanto las ATP Finals como las Finales de la Copa Davis. El español no estará presente, por lo tanto, en el torneo de Melbourne, que arranca el próximo 16. Y resta centrarse en su recuperación con la mente puesta en un calendario en el que asoma ahora la gira sudamericana de febrero, donde tiene previsto participar en el torneo de Río de Janeiro y en el torneo de Acapulco. Después, tiene programada una exhibición contra Rafa Nadal en Las Vegas, el 5 de marzo, antes de afrontar los Masters 1000 de Indian Wells, donde defiende semifinales, y de Miami, en el que es el vigente campeón.

La baja de Alcaraz supone un duro golpe en sus aspiraciones para el primer tramo de 2023. El tenista murciano llega con una ventaja notable en lo más alto del ranking ATP, pero su baja obligada en el certamen australiano provoca que sus rivales puedan acortar distancias con el actual número uno, que en su comunicado no anunció cuál puede ser su fecha de regreso al circuito.