Victoria local en una etapa distinta del Dakar

El local Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing) ganó este sábado la séptima etapa del Rally Dakar de Arabia Saudita entre la capital Riyadh y Al Duwadimi en una jornada que no tuvo participación de las motos ni los quads para favorecer el descanso de sus pilotos, según decidió el viernes la organización de la carrera. Al Rajhi cubrió los 528 kilómetros del tramo (333km. de especial) con ventaja de 08:54 sobre el lituano Vaidotas Zala (Teltonika Racing) y 10:15 en relación al francés Guerlain Chicherit (GCK Motorsport), quienes completaron el podio.

El qatarí Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing), defensor del título y líder de la clasificación general con más de una hora de ventaja, finalizó en el puesto 14 con un retraso de 19 minutos, 12 segundos. El tetracampeón del Dakar (2011, 2015, 2019 y 2022) llegaba de vencer en las dos etapas anteriores de la competencia, que anuló la actividad de motos y quads prevista para ayer por las condiciones climáticas y el cansancio acumulado por los corredores de ambas divisionales.

Por delante del qatarí, en la duodécima posición, terminó el argentino Sebastian Halpern (X-Raid Mini JCW), mientras que Juan Cruz Yacopini (Overdrive Racing) concluyó en el 21er. lugar.

El equipo Audi repitió un día negativo después del viernes negro con el abandono del francés Stéphane Peterhansel y el accidente del español Carlos Sainz.El sueco Mattias Ekstrom, el único con posibilidades de buscar el triunfo en el rally más extremo del mundo, lideraba el parcial en el kilómetro 196 cuando sufrió la rotura de un neumático delantero obligó su detención.

En la división SSV, el argentino Jeremías González Ferioli (South Racing) avanzó un puesto en la tabla acumulada, del séptimo al sexto, tras clasificarse octavo en la séptima etapa. El cordobés se distancia a 51:20 del líder lituano Rokas Baciuska (Red Bull Can Am).

El octavo parcial del Dakar 2023 tendrá lugar este domingo con un recorrido de 823 kilómetros (346 cronometrados) entre Al Duwadimi y Riyadh, donde las máquinas permanecerán apagadas el lunes en la jornada de receso.