Siete playas no tan habituales

Como respuesta a la situación imperante el ingenio hace que se multipliquen propuestas para disfrutar del verano, por ahí en playas que no son las habituales y que ofrecen estupendos sitios para vacacionar.

Con la llegada del verano, el tiempo libre y el calor, muchas veces nace el profundo deseo de disfrutar de la playa, el agua, las olas y el viento. La buena noticia es que no siempre es necesario viajar tan lejos ni pagar costosos hospedajes/servicios. En menos de dos horas se puede llegar, conocer y disfrutar 7 hermosas costas ribereñas.



1- Playas de Punta Lara (Ensenada).

PH: Municipalidad Ensenada

Se trata de una de las playas más conocidas y visitadas durante el verano. Posee un muy fácil acceso, aguas generalmente tranquilas y un amplio margen de balneario cuándo la marea se encuentra baja. A lo largo de sus 18 kilómetros de extensión pueden encontrarse lugares de acceso público y privados. Incluso hay instituciones que alquilan diversos tipos de embarcaciones.

Tomando como referencia la rotonda de Ruta 11 y Avenida Almirante Brown, hacía el norte se encuentran los miradores, los espigones para la pesca, las estructuras de defensa, las playas más urbanizadas y el acceso a una Reserva Natural. En dirección sur se encuentran los campings, el abandonado Palacio Piria y playas que se entremezclan con vegetación.

Durante toda la temporada la Municipalidad de Ensenada se organiza evento culturales, recitales y patios de comida.



2- Isla Paulino (Berisso).

PH: Municipalidad Berisso

Si el objetivo es escapar del ruido, del tránsito y la sombra de los edificios, esta isla es una de las mejores opciones para escaparse uno o varios días. Es la oportunidad de subirse a una lancha, navegar por el delta, arribar a una colonia agrícola y degustar delicias regionales. Además del turismo costero, los isleños viven del cultivo de frutas, vid, verduras y flores.

Luego se puede caminar la inmensa playa y adentrarse en los senderos subtropicales, se puede llegar a un solitario espigón que se pierde dentro del Río de La Plata.

El acceso principal se realiza desde el Embarcadero (puerto de lanchas-taxis) ubicado en Avenida Génova y Avenida Montevideo.

Por vía terrestre también se puede llegar a la playa “Palo Blanco”. Para esto es necesario continuar por la avenida Montevideo en dirección sur, hasta la calle 36, la cuál luego de unos metros se transforma en la avenida Palo Blanco. No se trata de una playa de mucha extensión/profundidad, pero si es muy particular por su fusión con el monte costero.



3- Playa La Balandra (Berisso).

PH: Municipalidad de Berisso

Con un frente e 1500 metros, se trata de la costa más grande del distrito. Es una zona apartada, casi en el borde del Partido, pero también bastante preparada para las actividades recreativas/deportivas. Aquí podemos encontrar un club de pesca, sectores de camping, alumbrado público, sanitarios, almacenes, servicios de salud, guardavidas, sector de artesanos y comerciantes.

El acceso es por vía terrestre tomando la Ruta Provincial 15 (avenida Montevideo) durante 18 kilómetros, dónde la ruta dobla en forma de L y se desprende la calle “José Ignacio Rodríguez”. Esta última son 3km de camino de tierra mejorada para el tránsito.



4- Playa Balneario Municipal de Berisso.

A 15 kilómetros del centro por Av. Montevideo (Ruta Provincial 15) se encuentra la entrada que conduce a la Playa Municipal. Un camino mejorado de 10 cuadras permite disfrutar de un paisaje tranquilo y atractivo para quienes quieran tomar contacto con la naturaleza.

En esta zona la costa se muestra muy erosionada por la acción del río. Un antiguo camino que la vinculaba con la Playa "La Balandra" se encuentra en desuso por el avance de la vegetación y río.

La playa cuenta con viejos espigones preparados para la pesca. Posee también un sector sanitario similar al existente en Palo Blanco, La Balandra e Isla Paulino.



5- Playa Bagliardi (Berisso).

A solo 7Km tomando la Avenida Montevideo, Ruta 15, se encuentra la calle Bagliardi que nos lleva hasta el balneario homónimo. Una tranquila playa de unos 500 metros de frente que se fusiona particularmente con la Selva Marginal, los humedales y arroyos. La misma posee un fácil acceso ya que el camino se encuentra porque anteriormente se conectaba a fabrica militar. Actualmente este también se transforma en un paisaje particular porque atraviesa quintas de frutas, arroyos y pequeños lagos.

La actual infraestructura de servicios no es muy desarrollada, aunque durante la temporada de verano se abren proveedurías y se presta el cuidado de guardavidas.



6- Playa El Atalaya (Magdalena).

A las afueras del Partido del Magdalena se encuentra una de las mejores playas del Río de La Plata. Se trata de un lugar muy tranquilo y dónde ocurrió también uno de los sucesos históricos del país. A la vera de esta localidad de menos de 1000 habitantes, en 1826 se impidió el desembarco de una fuerza invasora brasilera.

En estas arenas hoy se respira una infinita paz que se fusiona con el monte sudamericano. Un lugar excelente para relajarse, distenderse, disfrutar del agua, de los senderos, la pesca deportiva y acercarse a los clubes náuticos.

Para llegar se debe tomar la Ruta Provincial N° 11 hasta el ingreso a partido de Magdalena, dónde se desprende la avenida General Zapiola (calle 7).



7- Playas El Pericón (Punta Indio).

PH: Municipalidad Punta Indio

Ubicadas en el extremo norte de la Bahía de Samborombon, son las últimas costas del Río de La Plata antes de que inicie el Mar Argentino. Una alternativa muy interesante para relajarse un fin de semana, disfrutar del agua, la pesca deportiva, la feria regional, monumentos históricos y la tranquilidad típica de una localidad dónde se respira la vida de pueblo.

Entre los sitios curiosos para una tradicional fotografía se encuentran el “Faro”, el más septentrional del territorio continental argentino. Otro espacio elegido para un buen retrato es el hotel abandonado a la vera de la costa.

Acceso se realiza por la Ruta Provincial N° 11, aproximadamente unos 90Km desde La Plata y 140Km desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También se puede llegar mediante la Ruta Provincial N°36.