El León, por otro triunfo ante su gente

En la previa, otro partido de pronóstico reservado para 9 de Julio en el inicio de la cuarta etapa del torneo Regional Amateur. Desde las 20, el León recibe a Atlético Carcarañá en el Germán Soltermam con el arbitraje de Lucas Cavallero (Villa Constitución), con la intención de obtener una victoria que le permita encarar con buenas perspectivas los segundos novena minutos dentro de una semana como visitante.

No obstante, antes de la eliminatoria con San Jorge también decíamos que era una llave pareja y muy difícil para el equipo de Marcelo Werlen, que tanto en el Departamento San Martín como fundamentalmente, en el Coloso, construyó una eliminatoria inolvidable con global de 7-0 para arrancar este 2023 ilusionado con pelear hasta el final. Pero claro, cada partido es una historia diferente y 9 de Julio sabe que Cremería ha mostrado sus credenciales, dejando en el camino anteriormente a Coronel Aguirre, aunque de manera mucho más ajustada.

En el fútbol indudablemente es muy difícil convertir seis goles en un tiempo, como lo hizo esa tarde del 17 de diciembre el elenco de "Satanás". Pero a nadie escapa que luego de ese bajón que tuvo post-subcampeonato de la Copa Santa Fe, este 9 de Julio ha recuperado la memoria, se ha reinventado y buscará demostrarlo en las instancias decisivas del Regional.



UN CAMBIO

Werlen cerró el torneo pasado repitiendo la formación en los últimos tres encuentros, pero en esta oportunidad no podrá ser de esa manera por la ausencia forzada de Maximiliano Aguilar, que llegó al límite de amonestaciones. El entrenador dispondría para reemplazarlo el ingreso de Wilson Ruiz Díaz, un futbolista de características más ofensivas.Por otra parte, cabe destacar que Leandro Larrea, más allá de tener todo acordado con Boca Unidos para jugar el Federal A, seguirá jugando estos encuentros con 9 de Julio en el Regional.



RIVAL CON EXPERIENCIA

Atlético Carcarañá trajo doce incorporaciones para este Regional, lo cual marca a las claras que apuesta en grande. El regreso de Fernando Vismara en la mitad de la cancha marca un poco sus intenciones de tener un buen juego, mientras que en ataque cuenta con un conocido del León, como el entrerriano Agustín Burdese.

Seguramente la intención del equipo rafaelino será presionarlo en todos los sectores, para que sus volantes no puedan manejar el balón con comodidad.



LOS PROTAGONISTAS

Estadio: Germán Soltermam. Árbitro: Lucas Cavallero. Horario: 20.

9 de Julio: Joaquín Gómez; Maximiliano Martinez, Matías Loboa, Facundo Centurión y Sebastián Acuña; Leandro Larrea, Agustín Vera, Ruiz Díaz y Martín Sterren; Gastón Monserrat y Maximiliano Ibáñez. DT: Marcelo Werlen.

Atlético Carcarañá: Leonardo Silva; Alan Luque, Alejo Pereyra, Mateo Broglia; Federico Vismara, Diego Yacob, Mateo Nogara y Gabriel Torres; Alan Balbi, Gonzalo Schonfeld y Agustín Burdese.DT: Ricardo Johansen.