Mes de intensa actividad en los canteros del centro

Luego de meses de trabajo intenso, las obras de refuncionalización de los canteros de bulevar Santa Fe se inauguraron el jueves 8 de diciembre. Ese mismo día, en la conmemoración de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, se encendieron las luces del arbolito navideño frente a la plaza 25 de Mayo.

En dicho mes, Rafaela tuvo una variada oferta de actividades y propuestas para toda la familia. Hacé Centro se desarrolló durante el fin de semana largo de diciembre y contó con la participación de las bandas y orquestas municipales; la de ganadores y ganadoras del Certamen Pre Cosquín 2023; un festival de cumbia y el cierre de los talleres barriales.

En el contexto festivo, Plaza Feria contó con distintos stands para pasear y comprar, siempre acompañada por música en vivo o Djs. También se hizo entrega la “Distinción por la Paz” a aquellas personas o instituciones que colaboraron en el área de Protección Civil en pandemia.



UNA MULTITUD

El martes 13, una multitud de rafaelinos colmaron el bulevar para celebrar el pase a la final de la selección nacional de fútbol. En tanto que cinco días después, con pantalla gigante y música en vivo, decenas de miles de personas con los colores patrios colmaron el centro para festejar la tercera copa mundial.

La alegría se extendió hasta la noche con cantos futboleros de grandes y chicos que pasearon por las calles de la ciudad.

Además, el nuevo árbol de navidad se convirtió en la atracción cuando al caer la tarde encendía sus luces. Fue el centro de encuentros de padres e hijos para fotografiarse y obtener un recuerdo. Paseo del Centro organizó distintas alternativas para los chicos y adolescentes. Las fotos con Papá Noel tampoco faltaron, al igual que los villancicos.



UNA COSTUMBRE

Los sábados y domingos, los canteros del centro, desde 9 de Julio-Lavalle hasta Constitución-Tucumán fueron ocupados por jóvenes, quienes llevaron sus equipos de mates y gaseosas para pasar momentos de encuentros.

La plaza 25 de Mayo acompañó a las familias de la ciudad y la región. Siempre había algo para hacer y no solamente los fines de semana.

El sector comercial más importante de Rafaela fue recuperando protagonismo y se tornó en un paseo obligado; no solamente por cuestiones de compras en comercios, sino también para pasear y disfrutar de la gastronomía. El verano tendrá más propuestas para este 2023, a fin de que los distintos espacios públicos al aire libre puedan ser aprovechados por vecinos.



VERANO ACÁ

La Municipalidad de Rafaela volverá este año con Verano Acá y una variada agenda para todas las edades. El centro y la plaza principal tendrán un gran protagonismo, al igual que los distintos espacios verdes de la ciudad.

El cronograma de actividades se conocerá en los próximos días; se podrán consultar en la página Web del Municipio los eventos de cada día en el link de Me lo agendo (https://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Agenda).

Además, se podrán presenciar espectáculos de tango, folclore, rock y baile. No faltarán las ferias y sus stands, los castillitos inflables y los food trucks. Los carnavales 2023 tendrán el esplendor de las ediciones pasadas. Además se espera la inauguración del Centro Recreativo Metropolitano “La Estación”.



EL TRABAJO CONTINÚA

A la remodelación de los canteros de Santa Fe, se le sumarán las veredas, las cuales se ejecutarán en un trabajo articulado entre Paseo del Centro y la Municipalidad. Ya se colocaron luminarias LED en el bulevar y en avenida Mitre.

Entre las obras más destacadas se incluye el entubado de calle Tucumán, que se encuentra en sus tramos finales.

El área central de la ciudad se fue modernizando y la ciudadanía ya disfruta de estas mejoras y arreglos.