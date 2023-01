Una nueva crisis en el gobierno de Chile

SANTIAGO, Chile, 8 (Reuters). - El presidente chileno, Gabriel Boric, confirmó ayer que aceptó la renuncia de su ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos Tobar, y su sustitución por el abogado Luis Cordero, en medio de la polémica por los indultos a los condenados por el estallido social que se produjo antes de la llegada del actual jefe de Estado al poder.

"Debido a que hubo desprolijidades en la ejecución de mi decisión de conceder indultos y considerando, además, la necesidad de fortalecer la gestión política del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, he decidido aceptar la renuncia de Marcela Ríos Tobar a dicha cartera", explicó Boric.

"Cuando en política suceden situaciones de estas características, debemos asumir las responsabilidades", argumentó el mandatario, en referencia al anuncio de indulto a once personas, cuando finalmente fueron trece.

El otorgamiento de perdones a personas condenadas por actos realizados durante la revuelta que se inició en 2019 era una de las promesas de campaña de Boric.

El llamado estallido social dejó una treintena de muertos, unas 400 personas con heridas oculares por la represión policial y miles de agentes heridos.

La oposición había criticado a la ministra Ríos y había anunciado la presentación este lunes de una acusación constitucional contra ella, la cual podría prosperar incluso tras la dimisión. Además no se descarta presentar esta misma acción en contra de Boric.

Ríos también estaba cuestionada por su gestión en el nombramiento del fiscal nacional, cuyos dos primeros nombres propuestos por el Presidente fueron rechazados por el Parlamento. Un tercer candidato para ese cargo deberá votarse mañana.

Boric anunció también el cese de su jefe de gabinete y principal asesor, Matías Meza-Lopehandía. Su salida ocurre por su presunta responsabilidad en el error en la nómina de los 13 indultados, debido a que tuvo un rol en la selección de los casos.

Se trata de la segunda gran crisis de Gobierno que afronta el mandatario desde que asumió el cargo en marzo de 2021.



LA INFLACIÓN

Según el informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la inflación en Chile cerró el año 2022 con un alza de 12,8 %, la más alta en tres décadas.

Según el organismo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se anotó en diciembre un incremento intermensual del 0,3 %, rango estimado por múltiples analistas.

"En el último mes del año, seis de las 12 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, cinco presentaron incidencias negativa y una presentó nula incidencia", señaló el INE a través de un comunicado.

Entre las divisiones que más aumentaron sus precios están los alimentos y bebidas no alcohólicas, con un 1,1 %, y recreación y cultura, que marcó un alza de 2,1 %; por otro lado, entre los descensos se destacó la división de transporte, que cifró una baja del 0,5 %.

A nivel de productos, la variación interanual del transporte en bus interurbano llegó al 23,2 %, las bebidas a un 20,9 % y los servicios de transporte aéreo a un 42,5 %.