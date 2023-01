Los Reyes Magos llegaron en avión al Aero Club

Como ya es costumbre, los Reyes Magos llegaron anoche un año más al Aero Club de Rafaela. Lo hicieron bajo el lema "Regalá un juguete, una emoción inolvidable". El encuentro comenzó a la tardecita, donde chicos y chicas pudieron disfrutar de juegos de entretenimiento y servicio de cantina. Ya en horas de la noche llegaron en avión, Melchor, Gaspar y Baltasar, para saludar, repartir regalos y compartir un grato momento con los niños y niñas presentes.

La secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe, quien estuvo presente en el lugar, contó: “Vinimos a compartir un hermoso momento para niños y niñas de Rafaela esperando a los Reyes Magos, que llegaron en aviones y trajeron regalos para las y los presentes”. “Esta es una fecha emotiva para compartir en familia. Felicitamos a los organizadores del evento, y como siempre, desde el municipio se acompaña este tipo de actividades que regalan un momento de felicidad a los más pequeños”, agregó.

Por su parte, Gabriel Rivarossa, integrante de la Comisión Directiva del Aero Club, se mostró muy contento con la gran convocatoria del evento. Al respecto, destacó: "Yo soy el creador intelectual de este evento. Hace 42 años que lo llevamos a cabo. Creo que hacía unos años que no se convocaba a tantos niños y niñas, ya que con la llegada de la pandemia tuvimos que modificarlo. Hoy es una fiesta hermosa”.

A su turno, Francisco Szewc, presidente del Aero Club, agregó: “Estamos muy contentos de tener esta convocatoria. Reyes es un evento que hay que organizar entre lo que es el Año Nuevo y ahora, por lo que son muy pocos días y las expectativas son muy grandes. La gente, año tras año, siempre responde y hoy no es diferente”. “Estamos muy contentos porque este año le estamos dando una impronta un poco diferente. No solamente los Reyes van a estar acá, sino que luego van a ir a saludar al centro de la ciudad, donde está el árbol de navidad de la Municipalidad. Es algo que nunca se hizo y los chicos pueden ir a verlo”, concluyó.



TAMBIÉN EN EL CENTRO

Este año, el Club de Autos Antiguos de Rafaela estuvo presente con sus vehículos en las instalaciones del Aero Club. Es por ello que, luego de la entrega de juguetes, el autobomba antiguo trasladó a los Reyes Magos al arbolito navideño dispuesto en el Centro, para que también allí, niñas y niños puedan conocerlos, sacarse fotos y recibir golosinas. Asimismo, estuvieron acompañados por una caravana de autos antiguos, una atracción muy convocante para el público infantil y las familias. “Esto nos permitió compartir con otros chicos y chicas que recibieron golosinas por parte de los Reyes Magos. También fue un momento hermoso y feliz donde pudimos disfrutar del Centro de la ciudad que continúa adornado y decorado para estas fechas festivas”, manifestó Villafañe. “Trasladar la llegada de los Reyes desde el Aero Club al Centro de la ciudad, posibilita que niños y niñas de distintos barrios puedan disfrutar de este sector que está renovado”, sumó. “Debo agradecer a todas las y los presidentes barriales que invitaron a cada chico y chica para que puedan pasar este hermoso momento”, cerró la secretaria.



MÁS VISITAS

Durante este sábado por la mañana, los Reyes Magos e integrantes de la Secretaría de Desarrollo Humano estarán entregando juguetes en el Hospital “Doctor Jaime Ferré” y el Hogar de Menores Madres. “Los Reyes van a quedarse a dormir en Rafaela y van a visitar el Hospital, donde saludarán a los chicos que están internados; y también en el hogar de menores madres, llevándoles obsequios. Es una actividad que no habíamos hecho nunca y consideramos que era muy interesante para darle una alegría a ellos”, resaltó Francisco Szewc.