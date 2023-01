China se niega a recibir las vacunas de Estados Unidos

WASHINGTON, Estados Unidos, 7 (AFP). - Estados Unidos está dispuesto a ayudar a China con vacunas para hacer frente a su brote de Covid-19, pero el régimen de Beijing se ha negado, en repetidas oportunidades, a aceptar la ayuda hasta ahora, dijo Antony Blinken, el secretario de Estado del gobierno de Joe Biden.

"Queremos que China controle este brote", declaró Blinken en una rueda de prensa. Afirmó que EE.UU. está preocupado por el aumento de nuevas variantes del coronavirus y dijo que el brote de China tiene "claras implicaciones para la economía mundial debido al confinamiento en múltiples niveles" del gigante asiático.

Después de intentar eliminar el Covid-19 durante tres años, China deja ahora que circule ampliamente. La abrupta medida ha provocado una explosión de casos y cada vez son más los informes de muertes no contabilizadas.

Mientras tanto, en Estados Unidos, desde el pasado jueves empezaron a exigir pruebas negativas de Covid-19 para ingresar al país a todos los viajeros aéreos provenientes de China, alegando en ese sentido que Beijing no comparte suficiente información sobre el aumento de casos de coronavirus, anunció un funcionario de la Salud Federal.

"Todos los pasajeros aéreos de dos años o más cuyo origen sea China deberán hacerse una prueba de no más de dos días antes de su salida desde China, Hong Kong o Macao, y mostrar un resultado negativo a las aerolíneas al momento de la salida", indicó el organismo. La medida incluye a quienes hacen una escala en cualquier aeropuerto estadounidense.

Aquellos pasajeros que den positivo más de 10 días antes de un vuelo, podrán presentar documentación que den cuenta de su paso por la enfermedad y su recuperación en lugar de un resultado negativo, agregó el informe.

Esta reciente decisión adoptada por Estados Unidos supone la vuelta de requisitos sobre los viajeros internacionales, los cuales Joe Biden había eliminado por completo el pasado mes de junio.

"Todos los pasajeros de 2 años de edad o más, sea cual fuere su ciudadanía o estado de vacunación, que viajan en avión desde China, Hong Kong o Macao, o han estado en cualquiera de estas áreas en los últimos 10 días y han tomado un vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Incheon en Seúl, en República de Corea; el Aeropuerto Internacional Toronto Pearson, en Canadá o el Aeropuerto Internacional de Vancouver, también en Canadá, deben presentar un resultado negativo de la prueba de detección del Covid-19 realizada como máximo 2 días antes de abordar un vuelo rumbo a los Estados Unidos", publicó la Salud Federal.

Estas determinaciones se producen después de que el régimen de China tildó de "inaceptables" las medidas adoptadas por algunos países para controlar la llegada de viajeros procedentes del gigante asiático, alegando que no hay argumentos científicos que justifiquen las restricciones aprobadas por gobiernos como el de Estados Unidos.