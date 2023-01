Se aprobó aumento de tasa aeronáutica

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El Ministerio de Seguridad oficializó el aumento en la tasa de seguridad de la aviación, que se hará efectivo desde el lunes próximo e impactará en los precios de los pasajes de cabotaje e internacionales.

La medida se formalizó por medio de la Resolución 3/2022, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

La tasa deberá ser abonada por los pasajeros que "embarquen en vuelos internacionales, regionales y/o de cabotaje, de aeropuertos o aeródromos pertenecientes al Sistema Nacional de Aeropuertos, a bordo de una aeronave comercial o no comercial, ya sea en vuelo regular, no regular o privado", según el texto oficial.

Así, desde el lunes 9 de enero esa tasa -aprobada en el Presupuesto Nacional de este año- "resultará de aplicación para los pasajes emitidos" desde esa fecha, según lo dispuesto.

Los valores serán los siguientes, de acuerdo con la categoría del vuelo: - Vuelos internacionales y regionales: US$1,40 por cada pasajero. - Vuelos de cabotaje: $260 por cada pasajero.

Quedan exentos de pagarla: - Niños: menores de 3 años en el caso de los vuelos de cabotaje y menores de 2 años para vuelos internacionales o vuelos regionales. - Diplomáticos. - Pasajeros en tránsito: aquel pasajero que arriba al aeropuerto, hace escala y continúa el viaje en el mismo vuelo.

Este concepto no incluye al "pasajero en transferencia" que es aquel que habiendo arribado al aeropuerto continúa su viaje en un vuelo distinto.

- Pasajeros que embarquen en aeronaves de matrículas públicas, nacionales o provinciales como las militares, sanitarias, policiales, aduaneras, en cumplimiento de su misión específica o en aeronaves sanitarias.

La tasa de seguridad de la aviación se creó a través de la Ley 27.701 y corresponde al servicio público de seguridad de la aviación civil contra actos de "interferencia ilícita", que presta la Policía de Seguridad Aeroportuaria en los aeropuertos y aeródromos que integran el Sistema Nacional de Aeropuertos.

Esa Ley determina que la tasa no podrá superar el equivalente a 0,25% del sueldo básico del grado jerárquico de Oficial Principal del Escalafón General del personal policial.