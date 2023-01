Compensación a partir del Programa Impulso Tambero

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El ministro de Economía, Sergio Massa, y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, anunciaron ayer el programa Impulso Tambero, que compensará a los productores el promedio mensual de litros de leche vendida entre octubre de 2021 y septiembre de 2022.

Tras los reclamos del sector por medidas que mejoren la ecuación económica y financiera de los tamberos, el Gobierno asignó al programa Impulso Tambero una inversión total de $9.160 millones para acompañar el fortalecimiento de todos los productores pequeños y medianos. "Venimos a devolverle la mitad de lo que paga el sector en retenciones en inversión pública; casi 10.000 millones para sostener la capacidad de alimentación durante los próximos 4 meses", afirmó Sergio Massa.

El programa consiste en otorgar una suma fija en pesos por litro de leche durante cuatro meses, de acuerdo a los siguientes rangos: Aquellos que hayan comercializado hasta 1.500 litros por día, percibirán $15 por litro.

En cambio, quienes hayan comercializado entre 1.501 y 5.000 litros por día, percibirán $10 por litro. El monto máximo de compensación estará en el orden de los $600.000 mensuales por productor o productora.

Desde Villa Maria, el titular del Palacio de Hacienda indicó que la iniciativa permitirá mejorar la rentabilidad del 79% de los productores y las productoras del país. Así, el programa llega a 8 de cada 10 tamberos argentinos.

"La Argentina se construye sobre la base de la suma del campo y de la industria; no sobre la construcción de la pelea del campo y la industria, sino sobre la base de transformar a nuestro campo en pilar de la industrialización y el desarrollo de la Argentina para poner cada vez más valor agregado en este mundo en el que la guerra de las proteínas nos da una enorme oportunidad", afirmó desde un escenario a cielo abierto montado en un tambo.

Reconoció que "estamos frente a una crisis climática que termina afectando los costos de nuestros tamberos. Por eso venimos a poner en marcha Impulso Tambero, porque lo que creemos es que el Estado tiene que estar al lado de nuestros productores para sostener los niveles de producción y exportación, y si podemos para aumentarlos, porque en definitiva ese es el desafío", subrayó el titular de la cartera económica.

Respecto a la suba de los costos para los tamberos, Bahillo fue categórico: "No les voy a decir a ustedes lo que es la sequía en el tambo. No hay leche más barata que la sacada a pasto, y hace rato que nos quedamos sin pasto y la están engordando con un encarecimiento en la dieta, con lo cual están con una fragilidad en la ecuación importante".

Para finalizar, el ministro de Economía valorizó el papel productivo de las cooperativas: "Agradezco a cada una de las cooperativas que nos están acompañando porque la cooperativa es la suma de esfuerzos. Es la suma de individualidades para buscar un mejor resultado. Las cooperativas son el símbolo del valor de nuestra producción y son además aquellos que reinvierten y arriesgan año tras año. No se llevan la plata del país, no la guardan en el colchón; la reinvierten año tras año", cerró.



EL PROGRAMA

El Gobierno Nacional intenta así cumplir el compromiso de promover mediante políticas públicas el desarrollo de una actividad que se caracteriza por el agregado de valor, la generación de empleo y el arraigo territorial, motorizando así las economías locales de distintas regiones del país.

Habrá que ver cómo reacciona el sector tambero a estas medidas y si alcanzan para compensar los efectos del aumento de costos que sufrieron en insumos con el mejor tipo de cambio reconocido en el dólar soja 1 y 2, más la sequía y los precios de venta retrasados.

Además los productores aseguran que la lechería se ve seriamente afectada por el retraso cambiario y los derechos de exportación que persisten en el sector (del 9% en la leche en polvo).

A todo esto hay que sumarle un efecto de la economía diaria, que es el menor consumo de leche y el viraje a las de marcas más económicas, lo que también deprime los ingresos del sector.

Las luces de alarma venían sonando hace meses y el jueves la Mesa de Enlace emitió un comunicado advirtiendo nuevamente de la crítica situación del sector con cierre de más de 400 tambos, ventas a precios de remate y liquidación de ganado, por el quebranto de la actividad.

"Desde hace más de un año que los tamberos venimos planteando al Gobierno Nacional que tome medidas urgentes que frenen la desaparición despiadada de productores y los remates de tambos a precios viles", señaló la Mesa de Enlace.

"El tambero es el más vulnerable por el precio que recibe de su leche cruda. El resto de la cadena se financia con el quebranto del tambero" advirtieron, mientras que en otro pasaje del comunicado aseguraron que "hace más de quince meses que están produciendo a quebranto".