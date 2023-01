La UNRaf crece en todo sentido

Para observar los avances de los trabajos de construcción que se vienen desarrollando en el Campus de la Universidad Nacional de Rafaela, esta semana el intendente Castellano lo recorrió junto a su rector Rubén Ascúa. En su totalidad, esta obra es una de las más importantes de la historia de la ciudad y la región por su envergadura arquitectónica y su proyección institucional y educativa.

Por parte de la Municipalidad de Rafaela, también acompañaron la visita el secretario de Producción, Empleo e Innovación Diego Peiretti, la secretaria de Educación Mariana Andereggen, la secretaria de Obras y Servicios Públicos Bárbara Chivallero, y el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano Diego Martino. Desde la UNRaf también estuvieron presentes la vicerrectora, María Cecilia Gutiérrez y personal de la institución.

“Felicitamos a todo el equipo por lo que están haciendo, como así también reconocer que si acá no estuviera el gobernador Omar Perotti para dar el apoyo, el sustento y las gestiones, seguramente esto no estaría como está”, destacó Castellano en la visita.



VINCULACIÓN

En la recorrida, Rubén Ascúa, rector de la UNRaf, detalló: “Hoy estamos cerrando la construcción de lo que nosotros denominamos Edificio 4, que es el que está hacia el lado sur del Campus. Se destinará, a partir de marzo, para el dictado de clases presenciales e híbridas”.

“Entendemos que empezaremos a utilizar con los alumnos todas las instalaciones que hemos planificado y se van construyendo y concretando. Es importante el vínculo con el resto de la sociedad, no solo con los accesos sino también con el movimiento que significa una cantidad importante de alumnos, profesores y no docentes”, recalcó.



ARTICULACIÓN

Seguidamente, el Intendente expresó: “No dejo de sorprenderme por el crecimiento que va teniendo la Universidad Nacional de Rafaela, no solamente en la cantidad de alumnos y sus carreras sino también, como consecuencia, en los edificios de este Campus”.

“Definitivamente estos espacios le darán a la universidad la posibilidad de que los alumnos cursen aquí. Eso tiene connotaciones de todo tipo; la primera, que es muy positiva, y es que se congregarán en un mismo lugar. Segundo, la universidad tiene su sitio y definitivamente ya se empieza a desarrollar en ese lugar. Y tercero, el trabajo articulado con el Municipio en todo lo que será el contexto; es decir, a partir de marzo más de 2.000 chicos vendrán a cursar, lo que implica el control de tránsito, los ingresos, los egresos y todo lo que tenga que ver con facilitar a los estudiantes la entrada y salida. Además, ojalá se pueda complementar con la Variante Rafaela, para poder sacar los camiones de la ruta”, continuó el primer mandatario.

Y concluyó diciendo que además se suma lo simbólico de tener esta universidad en la entrada a la ciudad, y el Eco Parque que estará al oeste, un área recreativa y verde en este sector de la ciudad.



INFRAESTRUCTURA

Por último, María Cecilia Gutiérrez, vicerrectora de la UNRaf, manifestó: “Este año estaremos inaugurando el Edificio 4, que tendrá 20 aulas, las cuales son imprescindibles para el dictado de las clases porque la matrícula viene creciendo año a año y necesitamos acompañar con infraestructura”.

“Luego tendremos la construcción del Edificio de Laboratorios. Con eso estaremos acompañando también. De a poco iremos finalizando con la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento de la universidad”, concluyó.