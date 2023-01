El socialismo consolida un mensaje de unidad y protagonismo de cara al 2023

Más de 500 jóvenes de todas las regiones del país y también referentes de las juventudes Socialistas de Chile, Uruguay y Paraguay participan del campamento en la ciudad que gobierna Mario Papaleo. El encuentro, que se realiza hasta este domingo en el Club del Ex Personal de la Fiat de Sauce Viejo, reunió a 500 jóvenes de todo el país y delegaciones de Chile, Uruguay y Paraguay. Durante estas jornadas compartirán actividades de formación, debates políticos y talleres sobre la realidad política y económica a nivel nacional, la agenda ambiental, la educación, la igualdad de género, entre otros temas.



ACTO DE APERTURA

El inicio formal del campamento estuvo a cargo de la presidenta del Partido Socialista, Mónica Fein, la diputada provincial Clara García, el ex gobernador Antonio Bonfatti, el intendente de Santa Fe, Emilio Jatón, y su par de Sauce Viejo, Mario Papaleo. A su turno, Mónica Fein sostuvo que “el socialismo está ante un nuevo desafío y tiene que encontrar nuevas maneras de enfrentarlos, de construir un nuevo tiempo, no solo para nuestro partido, sino también para nuestro país”. “Un futuro verdaderamente socialista, democrático y popular, un socialismo renovado que sintonice con la realidad de las juventudes y que siga defendiendo como el primer día los derechos de las y los trabajadores”, resaltó.

En tanto, Clara García transmitió a las juventudes que “tienen la posibilidad de crear una política con un diálogo muy fresco que vuelva a enamorar, que la gente sienta que la política que llevamos adelante es la que sirve”.

Además, hizo hincapié en la importancia de “defender el diálogo, la alegría y honrar el camino socialista y progresista que se ha logrado” y reafirmó la oportunidad de demostrar que “afuera está el futuro y lo vamos a construir nosotros y nosotras, los socialistas en cada rincón de la provincia, con la fortaleza y el protagonismo de las juventudes y de las mujeres”, aseveró. En un apartado de su mensaje dirigido a las mujeres, García las convocó a "no detenerse frente a los límites, a saltar las barreras, encabezar y a liderar".

Asimismo, dijo que "este es un año en el que habrá elecciones. Y el socialismo unido, con la experiencia, los equipos y los proyectos que siempre nos caracterizaron, vamos a protagonizar una propuesta de futuro, que llevará los mejores nombres de hombres y mujeres para competir en cada categoría electoral", aseguró. En tanto, Antonio Bonfatti dijo que “todos venimos con historias y caminos distintos, pero con un mismo sentido que es la de cambiar la realidad para el bienestar de la gente”. Y en ese marco, convocó a seguir profundizando el debate y a seguir promoviendo los programas que puedan contribuir a una Argentina mejor”.

Por su parte, Emilio Jatón sostuvo que “hay mucho futuro y los jóvenes son los que lo liderarán, por lo que es vital que nos ayuden a debatir y a ponernos en un lugar donde podamos llevar adelante todo lo que piensan” y remarcó que “en Santa Fe se hacen las cosas como se deben hacer por eso se ve una gran transformación llegando a lugares en los que nunca estuvo presente el Estado”.

Por último, Mario Papaleo agradeció “a los jóvenes que representan no solo el futuro sino también la realidad”. “Para transformar esa realidad deben estudiar, trabajar, y también militar, porque la política es lo que cambia la calidad de vida de la gente. Sueñen, luchen por sus ideales porque son el presente y el futuro del socialismo”, concluyó con su arenga final. También estuvieron presentes los intendentes de Recreo, Omar Colombo, y de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci; el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Pablo Farías, los concejales de la ciudad de Santa Fe, Paco Garibaldi, Laura Mondino y Mercedes Benedetti, y los legisladores provinciales Joaquín Blanco, Nicolás Aimar, y Laura Corgniali. También dirigentes y referentes del Partido Socialista de Santa Fe y de todo el país.



VUELTA AL CAMPAMENTO PRESENCIAL

La presidenta de la Juventud Socialista de Argentina y diputada provincial de Santa Fe, Gisel Mahmud, contó que “es el primer campamento presencial después de la pandemia, por lo que es una gran alegría volver a reencontrarnos”. “Tenemos muchas ganas de disfrutar de las distintas actividades, conocer la realidad que se vive a lo largo y a lo ancho de nuestro país, pensar propuestas y acciones para mejorar la realidad que viven millones de jóvenes en argentina, y por supuesto, recargar pilas y trazar agendas para que el socialismo sea protagonista en el 2023”, agregó. “A lo largo de más de 30 años desde que hicimos el primer ‘enero socialista’ cambiaron muchas cosas en lo social, en lo político, ni hablar también de la tecnología o el cambio climático en nuestras vidas cotidianas, pero hay algo que no cambia: esta sana y hermosa costumbre de encontrarnos, mirarnos y entusiasmarnos con nuestras ganas de cambiar un poquito el mundo que habitamos”, indicó la presidenta de la JS. “Por eso estamos acá, con la agenda de las juventudes, en un ámbito que es poco común para los partidos políticos. Somos jóvenes que nos sentimos y queremos ser protagonistas de un nuevo tiempo y de una nueva política, más cercana y empática con las problemáticas de la gente y, sin dudas, estos van a ser unos días increíbles y muy importantes para el socialismo en un año electoral lleno de desafíos” concluyó Mahmud.



VISITAS INTERNACIONALES

Del encuentro también participaron Ricardo Lillo, subsecretario internacional del PS Chile y vicepresidente de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas (IUSY), Renato Minardi, presidente de las Juventudes País Solidario de Paraguay, Nicolás Wirgman- secretario de Relaciones internacionales de las Juventudes Socialistas de Uruguay y Maximiliano Moran, coordinador general del Grupo PAOLA América Latina de la Fundación Olof Palme de Suecia.