Santiago Del Moro no conducirá MasterChef

MasterChef regresa a la pantalla de Telefe durante el verano, sin embargo, el conductor del programa volverá a cambiar. Santiago Del Moro, quien se encuentra conduciendo el éxito de Gran Hermano 2022, no volverá al reality show de cocina por temas de agenda, pero ya tiene a su posible reemplazo.

En esta ocasión MasterChef no contará con su edición de famosos, sino que volverá a las bases tradicionales del programa con cocineros amateurs. En las primeras ediciones fue Mariano Peluffo quien estuvo a cargo de la conducción para luego ser reemplazado por Santiago Del Moro, sin embargo ahora el conductor se “guardará” para una posible nueva temporada de Gran Hermano.

Los rumores sobre la conducción de MasterChef ya están rondando y, según destacó el periodista Agustín Rey en su cuenta de Twitter, la producción de Telefe estaría pensando en Paula Chaves para ocupar el puesto de conductora. La modelo y presentadora ya había trabajado en programas similares cuando estuvo a cargo de las tres temporadas de Bake Off.

Los jurados de MasterChef volverán a ser los mismos de las últimas ediciones: Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular. Este último debutará en el formato de cocineros amateur ya que siempre participó de las ediciones de MasterChef Celebrity.

Las audiciones para el certamen de cocina comenzarán entre enero y julio donde se seleccionarán 16 participantes. Los elegidos competirán por el sueño de convertirse en chefs y para anotarse deberán completar el formulario que aparece en la página oficial de Telefe.



Requisitos para participar de MasterChef 2023

Tener 18 años de edad o más.

Tener DNI o Pasaporte vigente. En caso de ser extranjero, el aspirante a participar del reality deberá contar con un permiso de residencia vigente cuyo vencimiento sea posterior a la finalización del concurso.

Ser cocinero amateur, entendiéndose por tal a quien no tenga o haya tenido como principal fuente de ingresos la prestación de servicios culinarios, ya sea en forma personal o asociado a terceros.

No tener un título de grado en Gastronomía.

Estar a disposición de la productora durante los meses que dure la competencia.

Enviar un video de hasta un máximo de tres minutos de duración con imágenes de la persona postulante cocinando o realizando una preparación.