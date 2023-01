Hamilton, descontento con una prohibición de la FIA

La Federación Internacional del Automóvil prohibió las declaraciones políticas, religiosas o personales durante los Grandes Premios. Una determinación que generó su polémica y sobre la cual Lewis Hamilton mostró su descontento con una tajante declaración.

Antes que arranque un Gran Premio es habitual ver a Lewis Hamilton usar remeras con mensajes reivindicativos o en apoyo o defensa de un colectivo. Una práctica que la FIA prohibió a partir de la próxima temporada con el objetivo de mantener la neutralidad.

Hamilton no ocultó su bronca con esta medida y asegura que dar visibilidad a los problemas e injusticias es clave: "Todavía hay muchos obstáculos que superar en ese sentido. Con suerte, no será así por mucho más tiempo, pero es triste ver que estas cosas todavía existen a día de hoy”.

Y agregó: "Si no puedo tener conversaciones con la gente, si no puedo hablar de esos temas tan delicados... no tendrán la repercusión que deben tener. Por lo tanto, las organizaciones que pueden cambiarlo no dedicarán sus energías a mejorar eso".

Para Hamilton, estas reivindicaciones son fundamentales y amenazó con dejar de correr si no puede hacerlas: "Si no puedo defender los derechos humanos y no puedo continuar con lo que estuve haciendo estos años, prefiero no correr más".