Día y hora para el debut del último campeón

El comienzo de la Copa Argentina 2023 ya tiene fecha, hora y escenario confirmado. Y será con el debut del último campeón: Patronato de Paraná. El equipo de Entre Ríos, que el año pasado le ganó la final a Talleres de Córdoba, será el encargado de abrir el telón. Lo hará el martes 24 de enero a las 19.40 contra Gimnasia y Tiro de Salta en el estadio de Colón de Santa Fe.

Patronato jugará este año en la Primera Nacional (en la zona A), pero tendrá el privilegio de disputar la Copa Libertadores. Tendrá su lugar en la fase de grupos del máximo certamen continental. En cuanto a este estreno en Copa Argentina, el Patrón se medirá con un equipo de la tercera categoría del fútbol argentino.

Boca y River, que arrancaron como cabezas de serie, podrían cruzarse en cuartos de final. El Xeneize debutará contra Olimpo de Bahía Blanca y el Millonario frente a Racing de Córdoba.

Entre los cinco grandes, San Lorenzo, que irá contra Sarmiento de Resistencia, está en un lugar de la llave y los otros cuatro, Boca, River, Racing e Independiente, de la otra. Por lo tanto, el Ciclón no enfrentará a ninguno de ellos en ninguna instancia previa a la final.

El clásico de Avellaneda, entre Racing e Independiente, también podría producirse en cuartos de final. La Academia arrancará con San Martín de Formosa y el Rojo contra Ciudad Bolívar.



Todos los cruces: River - Racing de Córdoba; Vélez Sársfield - Deportivo Español, Arsenal -Villa Mitre de Bahía Blanca, Estudiantes de la Plata - Independiente de Chivilcoy, Racing de Avellaneda - San Martín de Formosa, Tigre - Recreativo Español o Defensores de Cambaceres, San Lorenzo - Sarmiento de Resistencia, Boca - Olimpo de Bahía Blanca, Gimnasia y Esgrima - Excursionistas, Newell's - Sportivo Italiano, Banfield - Argentino de Merlo, Huracán - Yupanqui, Independiente - Ciudad de Bolívar, Rosario Central - Central Norte de Salta, Patronato - Gimnasia y Tiro de Salta, Lanús - Sol de Mayo de Viedma, Colón - Colegiales, Argentinos Juniors - Deportivo Armenio, Sarmiento de Junín - Chavo For Ever, Central Córdoba de Santiago del Estero - Comunicaciones, Instituto de Córdoba - Deportivo Riestra, Atlético de Tucumán - Estudiantes de Río Cuarto, Belgrano de Córdoba - Independiente Rivadavia de Mendoza, Unión de Santa Fe - Almagro, Barracas Central - Estudiantes de Caseros, Platense - Defensores de Belgrano, Defensa y Justicia - Ituzaingó, San Martín de Tucumán - Deportivo Morón, Gimnasia y Esgrima de Mendoza - All Boys, Godoy Cruz - Defensores Unidos de Zárate, Aldosivi - San Martín de San Juan y Talleres de Córdoba - Chacarita Juniors.