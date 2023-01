El hombre baleado fue operado y evoluciona favorablemente

Un fuerte impacto a nivel nacional tuvo el hecho para nada usual en nuestra ciudad de Rafaela, relacionado al ataque sicario a una familia en calle Crucero Gral. Belgrano al 700 en barrio 17 de Octubre, hecho ocurrido en la noche del martes cerca de las 23.00.

Las repercusiones fueron tales que la noticia aparecía publicada en los principales medios nacionales, en televisión abierta, por cable y en las redes sociales avanzaba velozmente la información que ponía los ojos de los argentinos enfocando la ciudad de Rafaela.

“Escalofriante video: balearon a una nena de 7 años en un ataque sicario en Rafaela”, titulaba Clarín. “Conmoción en Rafaela: sicarios acribillaron a dos personas”, encabezaba La Nación.

“Ataque sicario en Rafaela: dispararon más de ocho balazos contra una familia e hirieron a una nena de 7 años”, era el título del portal del canal Todo Noticias (TN); “Video: dos delincuentes hirieron a una nena de 7 años en medio de un tiroteo en Santa Fe”, destacaba Infobae.

“Una nena de 7 años resultó herida en un ataque sicario en Rafaela”, era el título de El Litoral; “Una nena y dos adultos heridos en una brutal balacera en Rafaela”, abría La Capital de Rosario. “Sicarios balearon a una familia e hirieron a una nena y a dos adultos”, ensayaba Cadena 3.



ESTADO DE SALUD

DE LOS HERIDOS

Según pudo recabar LA OPINIÓN de fuentes calificadas al caer la tarde de ayer, la mujer Olga C. de 56 años y la niña de 8 años fueron dadas de alta en la misma noche del martes en la guardia del Hospital “Jaime Ferré”.

Quien mayor compromiso tenía en su humanidad ya que había recibido serias heridas en la zona abdominal era el hombre, Ángel G. de 37 años.

Apenas ingresó al nosocomio local fue sometido a una cirugía en el abdomen, permaneciendo inicialmente en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), y la buena noticia tiene que ver con que en la jornada de ayer, Ángel ya se encontraba en sala común del servicio de Cirugía y evolucionando favorablemente.



LA INVESTIGACIÓN

A pesar de los ingentes esfuerzos realizados por este Diario, el hermetismo era total tanto en la oficina del fiscal Dr. Guillermo Loyola de la Unidad Fiscal Rafaela, como en el resto de las fuentes consultadas.

Ya cerca de las 22.00 fuentes policiales ponían en conocimiento de este Diario que se estaba trabajando denodadamente en la pesquisa de identificación de los tiradores, pero que hasta ese momento nada había para informar, ni en cuanto a la investigación ni tampoco en cuanto a posibles detenciones.



"14 BALAZOS"

Asimismo, según lo aportado por medios nacionales, en particular La Nación y La Nación+ en Instagram, se conocieron mayores detalles en base a las fuentes del medio citado.

Es así que desde ese medio de comunicación se informaba que “Los soldaditos de “Yiyo” intentaron matar a un matrimonio en Rafaela. Responderían a Evelio Horacio “Yiyo” Ramallo, un narcotraficante de Rafaela”.

Se agregaba que en los incidentes, los dos sicarios “dispararon al menos 14 balazos”, y que la nena de 7 años “salvó su vida de milagro”.

Se aseguraba también que “el ataque habría sido una venganza contra esta pareja que estaba en la puerta de su casa […] Quienes dispararon son nenes […] y a pesar de la cantidad de disparos y de la cercanía por suerte no hubo muertos”.

Sobre Ramallo, La Nación+ decía que, “una familia fue baleada en un ataque cometido por dos sicarios que actuaron por cuenta y orden de un narcotraficante que, desde la cárcel, intenta mantener el control de la comercialización de drogas en una de las ciudades más importantes de Santa Fe [Rafaela]”.

“’Yiyo’ –continuaba- está detenido en el Penal de Marcos Paz y ofreció un bono de $150.000 para aquellos sicarios o soldaditos que «limpien a Rafaela de la competencia» [...] ‘Yiyo’ ya tiene una condena de 26 años de prisión sobre sus espaldas y habría sido el autor intelectual del ataque, que se habría cometido en venganza contra el matrimonio víctima”.

El medio capitalino aseguraba asimismo que, “los investigadores tampoco tenían una sospecha sobre cuál pudo haber sido el móvil del ataque debido a que la familia baleada no tendría ningún antecedente o denuncias por narcomenudeo”.

Agregando que, “no obstante, por la modalidad del ataque sicario, los investigadores abonaron la presunción de que se trató de un ajuste de cuentas entre narcos”, concluye.