Aumentan las posibilidades para remodelar la terminal de ómnibus

Con el fin de dialogar principalmente por la gestión del transporte público en la ciudad, el intendente Castellano viajó a Buenos Aires y se reunió con el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano. En la ocasión, el mandatario rafaelino estuvo acompañado por la secretaria de Obras y Servicios Públicos Bárbara Chivallero, y el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano Diego Martino. También participó de la reunión Tomás Vernet, integrante del equipo del Ministerio de Transporte.

En el encuentro se habló sobre el tema tarifario, el Fondo Compensador del Transporte Público para municipios del interior, atributos sociales, y la incorporación de nuevas unidades. En este plano, es importante remarcar que en la provincia de Santa Fe, Rafaela es la única ciudad que tiene el servicio totalmente a cargo del Municipio. Es decir, los choferes son personal del Estado local, lo mismo que los mecánicos y administrativos; en tanto que las unidades se adquieren con fondos públicos y son mantenidas en talleres propios.



MEJORAS EN LA TERMINAL

Por otra parte, en el encuentro se trató el tema Terminal de Ómnibus y la necesidad de aportes para poder llevar adelante el proceso de mejora y restauración del predio ubicado en Ruta Nacional 34 y Ernesto Salva. Cabe recordar que hace varios meses se firmó un convenio por más de $104 millones entre esa cartera nacional y el municipio, pero ese acuerdo no pudo prosperar.

Cabe señalar que al respecto, Cambiemos en Rafaela promovió un pedido de informes en el Concejo local donde se requería al municipio que “proceda a informar respecto al Decreto N° 52.547, del 27 de octubre de 2021, que ratificó el convenio de asistencia técnica, económica y financiera para la ejecución del proyecto obra de refacción de la Terminal de Ómnibus de Rafaela, celebrado entre la Municipalidad y el Ministerio de Transporte de la Nación, en los siguientes puntos: -Si efectivamente se recibieron los fondos de la Nación para ejecutar las obras de refacción de la Terminal de Ómnibus de Rafaela citadas en el convenio y que según informes dados al Concejo Municipal ascenderían a $ 104.136.080”.

Ahora, con una gestión “oxigenada”, se firmaría un nuevo convenio que, según fuentes que participaron del encuentro, mantendría una cifra similar de inversión del Estado nacional, pero que focalizaría su uso en las obras más relevantes para la seguridad y funcionamiento de la estructura.

Una vez que se avance en dicho paso administrativo, el Ejecutivo rafaelino cambiaría de estrategia para que la obra se concrete: llamaría a licitación rápidamente para adjudicarla con la misma celeridad y que la inflación no perjudique nuevamente el objetivo buscado: cerrar o controlar algunos accesos a la terminal, trabajos de pintura y albañilería, reparación de baños y control de plagas, entre otras labores.

Según las fuentes nacionales interrogadas, en la reunión, con el fondo compensado y la coparticipación como temas transversales, Castellano planteó la necesidad de renovar la flota de colectivos urbanos y reparar otros que todavía pueden ser aprovechados.

Ese pedido, ahora en evaluación de las autoridades federales, quedará supeditado al resultado que tenga el jefe municipal con representantes del Banco BICE, donde busca apoyo financiero que le permita actualizar no solamente la flota de colectivos, sino también de maquinarias para las distintas obras que se ejecutan en la ciudad. De esta manera, podría disponer de mayor presupuesto local -por ejemplo, de obras menores- para otro tipo de inversiones y proyectos del día a día local.



MÁS GESTIONES

En el marco del viaje del intendente Luis Castellano a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para llevar adelante gestiones concernientes a distintas temáticas de relevancia para Rafaela, este jueves estuvo en la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), a fin de analizar las alternativas posibles para concretar la pavimentación del Camino Público N°6 (Camino a San Expedito). Luis Castellano concurrió con el jefe del Distrito VII (DNV), Fabio Sánchez; y la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero; quienes fueron recibidos por el gerente Ejecutivo de Vialidad Nacional, Jorge Ruesga. En la reunión se analizaron las mejores alternativas administrativas para poder llevar adelante la pavimentación, dado que Vialidad Nacional tiene la obra entre sus prioridades y recursos económicos asignados, y que también es muy reclamado y solicitado por el empresariado local. El problema radica en que el presupuesto para dicha obra es de $127 millones y las ofertas para realizarla llegan a triplicarlo. Junto al jefe del distrito 7 de Vialidad, Fabio Sánchez, el intendente buscó convencer a los funcionarios nacionales de que aumenten las partidas para esa obra.

Es importante mencionar que previamente, Luis Castellano estuvo con el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, a fin de avanzar en lo concerniente al servicio de transporte público de pasajeros de Rafaela, la necesidad de incorporar nuevas unidades y la tarjeta SUBE, entre otros.



OBRAS COMPLEMENTARIAS

En el camino a San Expedito, ya fue licitada la primera obra complementaria, que se ejecuta a través de Contribución por Mejoras, la cual fue adjudicada y está en marcha. Además, se empezaron a hacer los trabajos de desmonte y corrimiento de alambrado. La siguiente obra complementaria se concretará con el corrimiento de línea de electricidad de la Empresa Provincial de Energía (EPE). Recordemos que la base del presupuesto oficial para la licitación pública se fijó en mayo de 2021 y las ofertas se conocieron en septiembre de 2022 al abrir los sobres del concurso de precios. La diferencia de casi 16 meses hizo que los montos no se ajustaran. Ahora se espera una nueva instancia para la pavimentación del Camino Público N°6 mientras avanzan los trabajos. La obra brindará una solución vial con el objetivo de mejorar la transitabilidad, prestando especial interés en la conexión del sector productivo con la Variante Rafaela; una arteria que jerarquizará la ciudad y la región, y que se ejecutará con fondos nacionales. La obra de pavimentación del Camino Público N°6 comprende un tramo de 2,5 kilómetros de longitud.