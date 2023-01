Qué refuerzos aún busca la “Crema”

Atlético de Rafaela se pone a punto para la temporada 2023 de la Primera Nacional y en esta semana se fueron sumando prácticamente todos los refuerzos. Hasta aquí son siete las caras nuevas con las que cuenta el entrenador Ezequiel Medrán. Y llegarán, por lo menos, dos o tres más.

Los dirigentes de la ‘Crema’ se encuentran en la búsqueda de dos futbolistas más, para luego si retirarse del mercado de pases y cerrar el plantel para el corriente año.

¿Qué busca? Un arquero. Posición clave para reforzar ante la salida de Julio Salvá quien quiso interrumpir su contrato con Atlético para emigrar a Patronato de Paraná. En este sentido la dirigencia ya tiene apuntado un par de nombres y en las próximas horas se podría anunciar la contratación.

Por el momento el DT cuenta con Nahuel Pezzini y Agustín Grinovero, como principales opciones; mientras que hace un par de semanas le hicieron contrato al juvenil Mayco Bergia.

Concretada la llega de un guardametas, se analizará la posibilidad de sumar algún defensor pero las prioridades ya estarían cubiertas.

Las caras nuevas que tiene hasta el momento Atlético, para la temporada 2023 que se viene son: Gabriel Risso Patrón (marcador de punta izquierdo, llegó a préstamo desde Atlético Tucumán), Cristian Llama (mediocampista ofensivo, ex San Martín de Tucumán), Gonzalo Ríos (delantero, ex Central Norte de Salta), Manuel Ignacio Lago (delantero, ex San Martín de San Juan y que llega a préstamo desde Talleres de Córdoba), Matías Fissore (mediocampista, ex Oakland Roots), Nicolás Delgadillo (mediocampista por izquierda, ex Platense) y Néstor Thobías Arévalo (mediocampista que estaba a prueba).