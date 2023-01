Fissore: “Estoy feliz de estar otra vez en Atlético, este club me genera un plus”

Matías Fissore vive algunas de sus horas más felices como futbolista profesional. El mediocampista regresó al club de sus amores y no ocultó su entusiasmo: “Estoy muy contento de poder estar nuevamente en Atlético, es algo que deseaba desde hace un tiempo y por suerte se pudo concretar”, y luego agregó: “Estoy muy entusiasmado, muy feliz, con muchas ganas, de tener un buen año y que Atlético vuelva a ser protagonista”.



-Se te nota emocionado…

-(risas) Si. Estas primeras horas en el club son muy fuertes para mí, muchas emociones, hemos vivido momentos muy lindos, de encontrarme con cosas que me hicieron muy feliz y hoy día me sigue pasando lo mismo. Ahora con otra edad se mira todo de otra manera y con muchas expectativas para lo que viene.

- ¿Con qué Fissore se va a encontrar el hincha?

-Con más partidos encima, más experiencia con otra visión de juego; un Matías quizás más centrado, apuntando más a lo táctico y con esas ganas y ese plus que siempre he dado por Atlético y que me generan estos colores, la entrega va a ser siempre total.

- ¿Cómo estás desde lo físico y futbolístico?

-Vengo con buen ritmo, jugué muchos partidos en los últimos dos años, en un fútbol muy directo, acá vamos a encontrar algo más de pausa y viene bien. Muy contento con muchas ganas de tener un buen año. En lo físico bien, entrenando, ahora ya sumado al grupo y a disposición para ponerme lo mejor posible.

-Hablaste con Medrán, ya sabés lo que pretende de vos…

-Pudimos hablar algunas palabras, me comentó cuál es su ideal, su dibujo táctico, lo que pretende de los volantes centrales, fue muy claro, no va a negociar nada. Quiere un equipo muy dinámico, con presencia en todos los sectores y es un lindo desafío para todos. Estaremos a disposición para que él tenga después el problema de elegir a quien poner desde el arranque (risas).

-En las últimas temporadas se estuvo lejos de lo pretendido, pero como cada comienzo de año, expectativas renovadas para ver a Atlético peleando por el ascenso…

-Siempre que comienza el año en este club las expectativas han sido muy por encima de lo ocurrido en los últimos años pero puede pasar, son rachas, y nosotros ahora tenemos que revertirlo. Atlético debe estar en los primeros lugares, sabemos lo que significa en la categoría. Trabajaremos para que esa imagen de los últimos años no se vuelva a repetir. Trataremos desde adentro transmitir lo mejor, ser protagonistas, hacernos respetar en todas las canchas y hacernos fuertes en casa que son condiciones básicas que te da el protagonismo en todos estos torneos largos que son muy duros, difíciles y vamos a trabajar para tratar de estar bien arriba.