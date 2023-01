Seguridad vial: el Concejo recibió a directivos escolares

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Ayer, desde el Cuerpo Legislativo local se difundió un informe de prensa cuyo contenido reproducimos seguidamente.

El Concejo Municipal convocó a directivos del Centro de Educación Física Nº 27 y de la Escuela de Educación Técnica Nº 279 “Teniente Benjamín Matienzo”, con el objetivo de dialogar sobre seguridad vial.

Las entidades locales habían elevado al Cuerpo Legislativo diferentes notas, manifestando la necesidad de abordar dicha problemática.

En la reunión se analizaron las situaciones que se registran a diario en torno al ingreso y egreso de estudiantes, su movilidad por la ciudad y las condiciones del tránsito en inmediaciones de los establecimientos educativos.

Además se puntualizó la necesidad de comenzar a analizar lo que significará la construcción del nuevo edificio de la Escuela Nº 279 en el mismo sector donde hoy ya funciona el CEF, aumentando notablemente la circulación de personas y vehículos.

Más allá de este detalle, los directivos también aportaron ideas para el ordenamiento vial, en primer lugar con intervenciones de fácil concreción y otras que deberán materializarse a través de proyectos de mayor envergadura.



Agencia de Seguridad Ciudadana y Vial

En el marco del análisis del presupuesto municipal 2023, el cual aún no fue aprobado, el Concejo convocó a Gustavo Quiroga, responsable de la Agencia de Seguridad Ciudadana y Vial.

En dicho encuentro, los integrantes del Cuerpo Legislativo solicitaron al funcionario que el ordenamiento vial sea una prioridad y se planifiquen las intervenciones necesarias en inmediaciones de escuelas y clubes antes del inicio del ciclo lectivo del presente año.

También se solicitó que, con la mayor brevedad posible, sean presentados al Concejo los proyectos referidos a la temática que desde el área manifestaron tener ya elaborados, para que los mismos reciban el análisis correspondiente y se puedan implementar así, luego de su aprobación, mejoras en materia de seguridad vial.



Solicitudes

En las últimas semanas de 2022 fueron diversas las notas presentadas ante el Concejo por entidades y personas de la comunidad y a través de las cuales se plantearon situaciones viales que requieren urgente intervención.

-Nota oficial del equipo directivo del CEF N°27. Solicitan reunión para abordar la preocupante situación vial del sector, que afecta a 700 niñas/os que se dirigen a cumplimentar sus obligaciones escolares.

-Nota oficial Escuela Técnica N° 279. Solicita reunión conjunta con la dirección del CEF N° 27, para dialogar sobre el tránsito de calle Güemes, debido al futuro traslado del nuevo edificio para dicha institución.

-Nota institucional de la Vecinal del Barrio Colón. Solicitan la evaluación de medidas para mejorar la circulación vial en el barrio.

-Nota institucional de la Vecinal del Barrio Colón. Solicitan la colocación de reductores de velocidad en diversos sectores del barrio.

-Nota particular de Pablo Buttaro. Informa consideraciones y sugerencias en torno al tránsito y seguridad vial sobre calle Rafaela.

-Nota particular de vecinas y vecinos loteo Allassia. Requieren la adopción de medidas que garanticen la seguridad vial sobre calle Figueroa Alcorta.

-Nota oficial del equipo directivo Jardín de Infantes N° 274 “María Montessori”. Solicitan la implementación de medidas de seguridad vial en inmediaciones a la entidad.

-Nota particular de Diego Bonvin. Remite sugerencias para proveer medidas de seguridad vial en la intersección de calle 9 de Julio, con Av. Yrigoyen.



