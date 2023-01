ASSA y Litoral Gas piden aumentos de tarifas para compensar la suba de costos

La empresa concesionaria Litoral Gas pidió ayer un aumento de la tarifa de distribución del 196,8% durante la audiencia pública virtual convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) que se lleva adelante para analizar propuestas de adecuación transitoria de las tarifas de transporte y de distribución de gas por redes. Para los usuarios residenciales, el requerimiento de suba implicaría un incremento en la boleta de entre el 34 y 43 por ciento.

Néstor Daniel Molinari, en representación de Litoral Gas, justificó el reclamo en que “los costos (de la compañía) acumulan una variación muy por encima de los ajustes tarifarios otorgados en 2021 y 2022”, según publicó el portal elciudadanoweb.com.

“Litoral Gas acumula significativos aumentos de costos de operación y de inversión por efectos de la inflación. Además hay que sumar que a partir del esquema de segmentación energética y el traslado a la factura de los usuarios del aumento del precio de gas se han generado aumentos reales en los costos de la licenciataria que no tienen su origen en la inflación, sino por impacto en el gas natural no contabilizado en gastos directos tales como incobrables y comisiones de cobranzas”, reseñó el ejecutivo sobre la situación de la distribuidora que brinda servicios a 753 mil clientes, diseminados en 129 localidades, entre ellas Rafaela.

Sobre el pedido de nuevas tarifas -que estará vigente a partir del 1º de febrero de 2023 luego de que Enargas determine los porcentajes- Molinari señaló: “Se solicita ajuste de tarifa de distribución 196,8% para mitigar los efectos de inflación y compensar los costos incrementales originados en los aumentos del precio del gas”.

En la práctica, Molinari detalló que la suba solicitada significaría para un usuario residencial R2 3 nivel 1 (de mayores ingresos) pasar de abonar $4.354 mensuales a $5.854 pesos, es decir unos $1500 más por mes. En tanto, para un cliente nivel 3 (ingresos medios), que habita fuera de zona fría, precio final promedio será de $5.077 pesos, que comprado con los $3.541 actuales implica $1.536 más por mes.

El representante de Litoral Gas aclaró que los clientes alcanzados por el beneficio de zona fría constituyen el 83% de los clientes de la distribuidora, siendo los principales de Rosario. Por lo tanto, para un cliente residencial nivel 1 con beneficio zona fría, beneficio del 30% en la tarifa, el valor final que abonará será de $4.098 promedio, es decir tendrá un ajuste de $1.050 por mes. Un cliente residencial nivel 3 el valor final de la tarifa de gas será de $3.554 contra $2.579 actuales, unos $1.075 de ajuste por mes. Los usuarios nivel 2 son los que cuentan con tarifa social y en Litoral Gas representan el 32% de los usuarios.

Las distribuidoras están realizando sus pedidos de incremento en marco de la audiencia pública virtual convocada por el Enargas, con el objeto de analizar propuestas de adecuación transitoria de las tarifas de transporte y de distribución de gas por redes, el traslado a tarifas del precio de gas comprado y consideración de las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA) y el tratamiento sobre subzonas tarifas únicas por provincia en la novena región, integrada por Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Misiones.

La audiencia, presidida por el interventor del Enargas, Osvaldo Pitrau, se desarrolló ayer desde las 10. Las compañías distribuidoras de gas solicitaron incrementos correspondientes a ese componente de un promedio del 200%, con un impacto en el valor final de las facturas de los usuarios residenciales a partir de febrero que oscila entre un 21% y el 77,5% en todo el país.

Durante el encuentro, empresarios y representantes de los consumidores expusieron su postura en el marco de la adecuación transitoria de las tarifas de transporte de gas natural y de distribución de gas por redes.



AGUAS SANTAFESINAS

Por su parte, la empresa Aguas Santafesinas (ASSA) presentó un escrito al Ministerio de Infraestructura del Gobierno de Santa Fe mediante el cual solicita se autorice un aumento de las tarifas del servicio de agua potable y sanitario que brinda en 15 ciudades santafesinas, entre ellas Rafaela. "Todavía no hay porcentajes solicitud en tal sentido, sí hemos presentado un informe muy breve, donde indicamos el deterioro que han sufrido nuestros ingresos respecto a los gastos de operación del servicio. Hablamos de operaciones, insumos, salarios, materiales, mantenimiento, no inversiones (eso va por otra vía), que las hace estado en forma directa", dijo el gerente de Relaciones institucionales de ASSA, Guillermo Lanfranco, a Cadena3.

"En 2022 cubrimos sólo un 58% de los costos. Si nosotros seguimos con esta tarifa, el Estado Provincial va a tener que aportar el 76% de los costos" remarcó Lanfranco, quien además destacó el fuerte plan de inversiones en ampliación de infraestructura por parte de la empresa estatal.