Dólar blue operó estable

El dólar blue cerró estable a $354 en la punta vendedora, mientras que las cotizaciones financieras operaron dispares, según los principales indicadores del mercado cambiario. La brecha cambiaria entre el dólar paralelo y el tipo de cambio mayorista se ubica en el 98% y quedó nuevamente muy cerca del 100%.

El dólar informal trepó ayer $8 y recuperó la pérdida de las ruedas anterior, pese a que en el comienzo de la rueda anterior había bajado hasta los $347.

El Banco Central (BCRA) terminó su participación en el mercado cambiario con compras por US$ 2 millones y sumó doce ruedas con saldo positivo. En el mes acumula compras por solo US$ 4 millones.

Los dólares financieros operaron dispares en la bolsa porteña y el dólar Contado con Liquidación (CCL) no logra recuperarse y anotó su tercera caída en 5 ruedas, cayó a $ 342,5 y la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista llega al 91,6%.

El MEP o dólar bolsa subió hasta los $334,70 y registró un spread con el oficial del 87,2%. El dólar Qatar aumentó hasta los $372,44 y se distancia del paralelo, mientras que el turista o tarjeta con una leve suba operó a $325,89.

El dólar sin los impuestos llega a $ 186,45 en el promedio de las pizarras de los bancos privados de la plaza porteña y en el Banco Nación operó casi estable a $ 185,75.

El ahorro o solidario, que incluye la carga impositiva cotizó a $307,26 y el mayorista que regula BCRA, cerró a $178,76. En los tres primeros días de esta semana subió $ 1,50, por debajo de los $ 1,56 de aumento registrado en idéntico lapso de la anterior. (NA)