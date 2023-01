Caso Garibaldi: el padre fue imputado y la niña quedó bajo tutela del Estado

El caso que tiene conmocionada a la localidad de Garibaldi (Departamento Castellanos) y que alcanzó repercusión nacional, sobre la niña de 12 años que desea abortar luego de haber sido sistemáticamente violada por su propio padre biológico durante meses -quien finalmente la dejó embarazada-, tuvo pasos significativos en el orden judicial en la jornada de ayer.

Concretamente se realizó en los Tribunales de Santa Fe una audiencia imputativa al padre de la niña, identificado como Gustavo A. de 42 años, luego de que se lograse ubicar su paradero en la ciudad de Recreo y concretarse su detención el martes último.

La detención del incalificable sujeto, según revelaron fuentes policiales al portal Aire de Santa Fe, se concretó luego de un procedimiento ejecutado por agentes policiales en una chanchería lindera a la ruta 11, a la cual arribaron tras recibir el dato de que el padre de la niña estaba en el establecimiento rural.



AUDIENCIA

IMPUTATIVA

La audiencia imputativa, que por jurisdicción natural corresponde hacerse en la Unidad Fiscal San Jorge a la que pertenece la localidad de Garibaldi, y por motivos de feria judicial tuvo que ser realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, tuvo inicio a partir de las 12.45 de ayer, según estableció la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).

La instancia procesal penal fue encabezada por el juez de IPP, Martín Torres, y representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA), la fiscal a cargo del área de Delitos Sexuales, quien se encuentra a cargo de la investigación, Alejandra Del Río Ayala.

En el transcurso de la audiencia y luego de la lectura del acta imputativa, Gustavo A. de 42 años, tal como lo pedía la Fiscalía quedó formalmente imputado como autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal calificado por la guarda, convivencia, y el vínculo en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores”. La fiscal reveló además que los abusos ocurrieron durante el 2022 y que culminaron en el mes junio.

Cabe agregar que en el transcurso de la audiencia el imputado Gustavo A., padre de la menor, se abstuvo de prestar declaración y guardó silencio.

Finalmente la fiscal Del Río Ayala, solicitó la realización de la audiencia de medidas cautelares el próximo viernes, en una nueva audiencia en donde se definirá si Gustavo A. atraviesa la causa con prisión preventiva o una medida alternativa.

Al culminar la audiencia, Del Río Ayala habló con la prensa santafesina y aclaró que el imputado había sido denunciado por la mamá de la niña a mediados del 2022 a raíz de un hecho de violencia de género. "Eso está radicado en la Fiscalía de San Jorge", aclaró la funcionaria judicial.



CRONOLOGÍA

DEL HECHO

Hace diez días, la menor de 12 años, oriunda de la comuna de Garibaldi, fue llevada por su madre hasta el Samco local para hacerse unos controles.

En medio de los estudios, los médicos del nosocomio detectaron que cursaba un embarazo, por lo que la menor confesó que había sufrido reiterados abusos sexuales de parte de su padre y pidió abortar, tal como lo prevé la ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, publicó Aire de Santa Fe.

La madre firmó el consentimiento para que se le realice el procedimiento a su hija y se acordó que el lunes 2 de enero la niña tenía que asistir al hospital Nuevo Iturraspe de Santa Fe. Sin embargo, cuando llegó el día, la menor no se presentó.

Horas después, el Samco de Garibaldi informó que tanto la niña como su madre habrían sido buscadas por una persona que sería parte de una organización que se dedica a persuadir a mujeres embarazadas para que no realicen abortos.

Este martes finalmente, la menor fue localizada en un hogar ubicado en calle 9 de Julio al 2600 de la ciudad de Santa Fe, luego de un procedimiento ejecutado por policías de la Agencia de Investigación de Trata de Personas, que además inspeccionó el domicilio.

Cabe destacar que la nena –hasta la jornada de ayer- aún no pudo acceder al proceso de interrupción legal del embarazo.



SOBRE EL HOGAR

“GRÁVIDA”

La niña oriunda de la localidad de Garibaldi debía ser sometida a la interrupción del embarazo el lunes pasado, pero no se presentó al hospital debido a que el fin de semana fue llevada a una casa de la Asociación Civil "Grávida", desde donde fue rescatada ayer.

Ahora, la niña se encuentra internada junto a su madre en un hospital público de Santa Fe y según informó la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, Patricia Chialvo, las autoridades aguardarán a que “se tranquilice” para tomar una decisión.

Por lo tanto la niña fue puesta bajo el sistema de tutela del Estado –a través de la Secretaría mencionada, del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de Salud- quienes indicaron que la niña transita el segundo trimestre del embarazo y estaría a tiempo de ser sometida a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

A raíz del caso, la Campaña Nacional del Aborto en Santa Fe apuntó contra Grávida, a la que tildó de “organización fundamentalista” y pidió que se investigue su accionar en el caso, debido a que “quiso obturar el derecho de la niña a la interrupción del embarazo”. Incluso las responsabilidades podrían ir más allá y adjudicarle delitos penales, si correspondiese.

Una referente de la Campaña dijo que Grávida “no es una ONG de a pie”, sino que “es una organización que existe en nuestro país desde 1980, con 69 sedes en todo el territorio, con mucho poder económico”, que “se ampara en creencias religiosas para perseguir a las mujeres que quieren abortar por múltiples razones”.

Por otra parte, Patricia Chialvo dijo que “se está evaluando” si el Estado accionará contra la asociación Grávida, ya que la prioridad era rescatar a la niña, para lo cual se dictó una medida de protección excepcional.

”Los tiempos previstos para darle continuidad a lo acordado (la interrupción) se vieron obstaculizados por la intervención de una organización civil que antepuso su objeción de conciencia frente a un derecho ya adquirido y sacó a la niña y a su madre fuera de la esfera del Estado”, indicó un comunicado de la Secretaría de la Niñez provincial.