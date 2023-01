"Soy el más federal de los porteños", dijo el Presidente

El presidente Alberto Fernández volvió ayer a insistir en su puja con las autoridades de la Ciudad y se definió como "el más federal de los porteños", mientras que planteó que la metrópoli "deje de lado su opulencia y sea parte de una mejor distribución en la Argentina".

Los habitantes del interior "tienen el mismo derecho que un porteño a tener una casa, el mismo derecho a una escuela como en el centro del país y el mismo derecho a una salud pública", afirmó Fernández durante un acto por la entrega de 597 viviendas en Posadas, Misiones.

Además, el mandatario sentenció que "este país va a ser federal el día que todos los argentinos podamos desarrollar nuestra vida en el mismo lugar donde nacimos". En ese sentido, expresó que hoy "no vivimos en una Argentina igual, por más que lo proclamemos".

Acompañado junto al gobernador misionero, Oscar Herrera Ahuad, y al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, Fernández apuntó contra el unitarismo.

El discurso en Misiones de Alberto Fernández rondó en torno al "federalismo" y mantuvo críticas a la concentración económica en el centro del país. "Todo se hace más difícil lejos del puerto de Buenos Aires", dijo en medio de la cruzada que encabezó junto a un grupo de gobernadores por el pedido de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia y tras el fallo de los fondos coparticipables en favor de la Ciudad de Buenos Aires.

"Ayer hablaba con los gobernadores que me visitaron y les dije ´me acabo de dar cuenta de que soy el primer presidente de la democracia que nació en la Ciudad de Buenos Aires. Soy el más federal de los porteños y el más preocupado por el interior de mi patria y me peleo mucho con mi ciudad para que mi Ciudad deje de lado su opulencia y sea parte de una mejor distribución en la Argentina´", analizó. (NA)