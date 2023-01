Fernández presentó ante Diputados el pedido de juicio político a la Corte

El presidente Alberto Fernández se reunió ayer en la Quinta de Olivos con el titular del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, y la diputada Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión de Juicio Político, para presentarles el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia.

"El presidente les solicitó a los diputados que inicien su pronto tratamiento legislativo", detalló el área de comunicación de la Presidencia en un comunicado. Luego de que diez gobernadores firmaron este martes el documento impulsado por el jefe de Estado para iniciar juicio político contra el máximo tribunal de Justicia, Alberto Fernández convocó a los diputados para entregarles personalmente el documento con la solicitud formal.

"Convoqué a Germán Martínez y a Carolina Gaillard, presidentes respectivamente del Bloque de Frente de Todos y de la Comisión de Juicio Político para entregarles el pedido de Juicio Político a miembros de la CSJN que impulsamos con gobernadores. Les pedí que inicien su pronto tratamiento legislativo", publicó Fernández en su cuenta de la red social Twitter.

Por lo tanto, se espera que el Ejecutivo nacional convoque en las próximas horas a sesiones extraordinarias en el Congreso para que se pueda tratar el pedido de juicio político contra los jueces de la Corte. Según supo NA, el trámite parlamentario para llevar adelante el pedido de juicio político lo realizarán los legisladores oficialistas y no el Ejecutivo nacional.

En declaraciones televisivas, Germán Martínez reivindicó la "decisión política tomada por el Presidente de la Nación y por los gobernadores que acompañaron esta solicitud", al considerar que ayudará a que se pueda "dar un debate a fondo sobre lo que está pasando en la Justicia argentina". "Estamos hablando del máximo tribunal y creo que merece toda la rigurosidad, toda la seriedad, toda la tranquilidad y todo el apego a las cuestiones institucionales que merece un juicio político a los integrantes del máximo tribunal", subrayó Martínez.

En ese sentido, el diputado nacional brindó detalles del encuentro con Fernández en Olivos: "Nos estuvo comentando los distintos elementos que integran la solicitud firmada por él y por los gobernadores. Nuestra tarea es darle el trámite parlamentario a lo decido por ellos".

Martínez aclaró que el pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte está fundamentado en "las consecuencias de los dos grandes elementos" y detalló: "Por un lado, el desquicio que armaron en el Consejo de la Magistratura, llevándolo a una parálisis absoluta. Además, el fallo (por la coparticipación) para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

"Cuando el Presidente y los gobernadores plantean esto no están pensando solamente en ellos, en sus propio interés, sino en el conjunto de la institucionalidad de la Argentina. Entiendo que siempre las cuestiones puntuales de los territorios tiene su atractivo, pero hay que mirar a fondo lo que se está poniendo en debate", enfatizó.

Además, el titular del bloque de diputados del oficialismo puntualizó: "Acá no hay ni una avanzada K contra la Justicia ni una avanzada del Presidente contra la Justicia. No hay nada de todo eso". "Me parece que están dadas las condiciones objetivas para que demos realmente un debate a fondo sobre cómo está funcionando hoy el Poder Judicial, especialmente la Corte Suprema y su presidente Horacio Rossati", completó.

Respecto de la convocatoria a sesiones extraordinarias, detalló: "El Presidente nos dijo que están trabajando para terminar de cerrar los temas vinculados al Senado y que en función de eso podamos estar en condiciones de estar con sesión extraordinaria durante la segunda quincena de enero". "Seguramente el desarrollo de las actuaciones dentro de la comisión de juicio político puedan ir generando la posibilidad de que alguno de los que quizás no acompañaron después acompañen", agregó.

Si bien el Ejecutivo nacional había reunido el aval de 14 gobernadores y luego cosechó el apoyo de otros cuatro mandatarios que emitieron un comunicado criticando el fallo de la Corte en favor de la administración porteña por los fondos coparticipables, el Gobierno sufrió varias bajas en su intento de juntar adhesiones para pedir el juicio político contra los jueces del máximo tribunal de Justicia.

De esta manera, Alberto Fernández obtuvo el aval de 10 mandatarios: Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).