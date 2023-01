Sicarios balearon a pareja en la vereda de su casa

El martes por la noche una verdadera lluvia de tiros fue efectuada por dos jóvenes presuntamente sicarios, en calle Crucero Gral. Belgrano al 700 –casi Cossettini- en barrio 17 de Octubre, a menos de 100 metros del paseo conocido como “de la Ciclovía”, frecuentado por gran cantidad de rafaelinos en el sector sur de la ciudad.

De acuerdo a lo puesto en conocimiento de LA OPINIÓN por fuentes calificadas al cierre de esta edición impresa, aún no había detenidos por el hecho.



LO OCURRIDO

Según se pudo apreciar en imágenes captadas por una cámara de seguridad que se viralizaron rápidamente en las redes sociales, un hombre y una mujer estaban sentados tranquilamente en la vereda de su vivienda, en horas nocturnas, y un grupo de chicos jugaba al fútbol a pocos metros de la escena, cuando de repente dos jóvenes doblaron la esquina y parándose frente a la pareja, les descerrajaron numerosos disparos con armas de fuego de puño.

El hombre atacado reaccionó rápidamente arrojándose por la puerta hacia el interior de la casa, mientras que la mujer pudo abandonar el sitio unos segundos más tarde.

El hecho fue calificado penalmente como “tentativa de homicidio”, y fue puesto en conocimiento de la Policía a través del servicio 911.



TRES HERIDOS

Momentos después de lo ocurrido, arribó al lugar personal policial del Destacamento Nº 7 –ubicado a unos 400 metros del lugar del hecho- quien pudo constatar que efectivamente dos varones desconocidos efectuaron disparos hacia la familia que estaba sentada en la vereda, hiriendo a dos de ellos en el lugar.

Los heridos fueron identificados como Olga C., de 56 años, quien presentaba una herida de arma de fuego en la pierna derecha, mientras que el hombre se trató de Angel G., de 37 años, quien tenía disparos en la zona abdominal, y que se encontraba consciente. También se encontraba herida en la oreja derecha una niña de 8 años, pero esta lesión no sería de bala.

Frente a este panorama arribó rápidamente al lugar una ambulancia del servicio de emergencias SIES 107, que trasladó a los heridos al Hospital “Dr. Jaime Ferré” para una mejor atención.

De inmediato, apenas sucedido, se puso en conocimiento del hecho al fiscal Dr. Guillermo Loyola, quien dispuso se dé inmediata intervención a la policía de la Agencia de Investigación Criminal (AIC); y al Departamento Científico Forense, quienes tomaron vistas fotográficas del lugar y realizaron las pericias de rigor.



HUYERON EN

UNA CAMIONETA

Según se desprende de lo observado por testigos en el lugar del hecho, los dos autores de la tentativa de homicidio, habrían llegado al barrio 17 de Octubre, provenientes de una zona donde se ubica un zanjón.

Una vez consumada su tarea criminal, se dieron a la fuga hacia el mismo sector, donde los estaba esperando una camioneta Ford Ecosport de color negro con vidrios polarizados, la cual carecía de chapa patente identificatoria delantera. Esta camioneta fue captada a través del valioso aporte del Centro de Monitoreo Urbano (CEMU).

Extraoficialmente trascendió que el hecho podría tener alguna relación con las actividades desplegadas por la banda narcocriminal de Evelio “Yiyo” Ramallo, tratándose quizás de personas que habrían efectuado alguna venganza al servicio de “Yiyo”, sin embargo esta especie quedó en el terreno extraoficial y no pudo ser confirmada por fuentes autorizadas.