Dibu Martínez volvió al arco del Aston Villa

Emiliano Martínez ingresó a la cancha en los minutos previos del encuentro con la medalla de oro colgada y el trofeo de "Mejor Arquero" del Mundial de Qatar 2022. El ex Independiente se llevó la mano a la altura del corazón en reiteradas ocasiones, en señal de agradecimiento por el afectuoso tributo.

"Dibu" no jugaba para Aston Villa desde el 13 de noviembre de 2022, en el triunfo 2-1 ante Brighton And Hove por Premier League. Luego se incorporó al plantel argentino para competir en el Mundial de Qatar.

El arquero del seleccionado argentino se reintegró a Aston Villa en la fecha pasada, pero fue suplente en la victoria 2-0 frente a Tottenham.

"Dibu" Martínez jugó ayer desde el inicio junto con otro argentino, el delantero Emiliano Buendía. El portugués Daniel Podence (PT 12m) abrió el marcador y el inglés Danny Ings (ST 33m) señaló el empate para el local, en un estadio Villa Park colmado que recibió con aplausos y cánticos al arquero argentino.

Por su parte, Tottenham, con otro campeón del mundo como el defensor Cristian "Cuti" Romero, goleó a Crystal Palace por 4 a 0 como visitante, con tantos del inglés Harry Kane (ST 3 y 8m), el irlandés Matt Doherty (ST 13m) y Son Heung-Min (ST 27m) .

Romero hizo su reaparición como titular tras su participación en la Copa del Mundo y luego de haber superado una lesión.

La jornada se completó con: Southampton 0-Nottingham Forest 1; Leeds 2-West Ham 2.

La fecha 19 se inició el lunes con el triunfo como local de Brentford ante Liverpool por 3 a 1 y continuó el martes con: Arsenal 0-Newcastle 0; Everton 1-Brighton And Hove 4; Leicester 0-Fulham 1; Manchester United 3-Bournemouth 0.

El último partido será este jueves: Chelsea-Manchester City (17.00, ESPN).