Messi fue recibido en el PSG con un pasillo de honor

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El astro argentino Lionel Messi retornó ayer a los entrenamientos con el París Saint Germain (PSG) y fue recibido por sus compañeros con el tradicional pasillo del campeón tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022 con la Selección argentina.

Luego de poco más de dos semanas de vacaciones, en las que el futbolista pasó las Fiestas junto a su familia y participó del cumpleaños de 15 de su sobrina, tras conquistar la Copa del Mundo en tierra qatarí, el lunes partió de Argentina desde el aeródromo Islas Malvinas de Rosario y ayer a primera hora aterrizó en el aeropuerto Charles de Gaulle junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

En su reincorporación a las prácticas, el capitán de la Selección nacional recibió el reconocimiento de sus compañeros con el pasillo del campeón y una lluvia de aplausos, de la que no participaron el francés Kylian Mbappé y el marroquí Achraf Hakimi, quienes fueron licenciados por Christophe Galtier, ya que no habían tenido vacaciones luego de la cita mundialista.

Mediante las redes sociales, la entidad parisina dejó ver la intimidad con fotos y videos de Messi en su vuelta al conjunto francés. Allí se puede observar el pasillo que le organizaron sus compañeros y empleados de la institución, y la entrega de un reconocimiento por el título obtenido en el Mundial Qatar 2022.

Por otra parte, Messi sería titular en el conjunto de la capital francesa el próximo partido ante Chateauroux, el viernes a las 17 como visitante, por los 64avos de final de la Copa de Francia.

En caso de que el entrenador decida no contar con el atacante de 35 años, la siguiente oportunidad para que el futbolista argentino pueda reaparecer es frente a Angers, el miércoles que viene a las 17 como local, por la decimoctava fecha de la Ligue 1.