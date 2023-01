Atlético se refuerza: volvió Fissore y confirmaron a Delgadillo y Arévalo

Jugó 111 partidos en Atlético de Rafaela, donde anotó tres goles, y fue pieza clave en el último ascenso a la Primera División que supo alcanzar la ‘Crema’, en la temporada 2010/2011. Se ganó el respeto y el cariño de la gente. Cordobés de San Marcos Sud. Debutó en la primera albiceleste el 8 de agosto del 2010, en la victoria por 1-0 ante Defensa y Justicia, en cancha del Halcón.

Matías Oscar Fissore (32 años) está de regreso luego de siete años y medio. El mediocampista central se convirtió en el quinto refuerzo para el plantel de Ezequiel Medrán, con vistas a la temporada 2023 de la Primera Nacional.

En la mañana de ayer, luego de la revisión médica, Fissore ya se sumó a la pretemporada y a su nuevo grupo de trabajo. Su nuevo vínculo con Atlético es hasta el próximo 31 de diciembre.

“Hola a todos, ¿cómo están? Contento de estar nuevamente en casa, el lugar donde siempre quise estar, donde quiero estar”, indicó Fissore en el saludo enviado a los hinchas en las redes sociales de Atlético. Y luego añadió: “Quiero invitarlos a tener un gran año. Desde hoy soy parte del club donde me críe, donde nací y eso para mí es muy hermoso, esperemos que todos tengamos un gran 2023”.

Tras su salida en 2015, Fissore jugó en San Martín de San Juan y San Martín de Tucumán, mientras que su último paso fue por la segunda división de Estados Unidos, defendiendo los colores del Oakland Roots SC, de la National Independent Soccer Association.



FIRMÓ DELGADILLO Y

CONFIRMARON A ARÉVALO

Durante la jornada de ayer, en la sede administrativa "Julio Litvak", los mediocampistas ofensivos Nicolás Delgadillo y Néstor Thobías Arévalo se convirtieron en jugadores de Atlético de Rafaela para la temporada 2023 de la Primera Nacional.

Proveniente de Platense, Delgadillo tendrá este jueves su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros luego de rescindir el vínculo (lo pudo hacer ayer) que lo unía con Vélez Sarsfield, quien era propietario de su ficha. El contrato se extiende hasta el 31 de diciembre del 2023.

El extremo nació el 2 de octubre de 1997 en Buenos Aires, iniciando su carrera como profesional en el club de Liniers, donde debutó el 2 de mayo de 2015 en la derrota por 1 a 0 ante San Lorenzo. En el 2019 fue cedido a préstamo a San Martín de Tucumán, pasando luego por Patronato de Paraná y Platense durante el último semestre. En su carrera suma 130 partidos y 6 goles.

En cuanto a Arévalo, nacido el 31 de mayo del 2000 (22 años), superó la etapa de prueba a la cual fue sometido desde el mes de noviembre por parte del cuerpo técnico comandado por Ezequiel Medrán y firmó contrato con la Crema hasta el 31 de diciembre del 2024.

Oriundo de Paraguay, en la temporada 2018/19 debutó en la Primera División de su país defendiendo la camiseta del Deportivo Santaní, mientras que en el 2022 jugó 29 partidos y convirtió un gol para Crucero del Norte en el Torneo Federal A.

De esta forma, Medrán ya cuenta con siete refuerzos. Ellos son: Gabriel Risso Patrón (marcador de punta izquierdo, llegó a préstamo desde Atlético Tucumán), Cristian Llama (mediocampista ofensivo, ex San Martín de Tucumán), Gonzalo Ríos (delantero, ex Central Norte de Salta) y Manuel Ignacio Lago (delantero, ex San Martín de San Juan y que llega a préstamo desde Talleres de Córdoba), Matías Fissore (mediocampista, ex Oakland Roots), Nicolás Delgadillo (mediocampista por izquierda, ex Platense) y Néstor Thobías Arévalo (mediocampista que estaba a prueba).