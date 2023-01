Mercedes Sosa, una de los 200 mejores cantantes de la historia

La revista estadounidense Rolling Stone publicó una lista destacando a los “200 Mejores Cantantes de la Historia”. Entre los artistas figura la cantante tucumana Mercedes Sosa, ubicada en el puesto 160. La folclorista se posiciona junto a músicos como Frank Sinatra, Freddie Mercury, Adele y Bob Dylan en una lista que es liderada por Aretha Franklin.

Además de “La Negra” Sosa, otros artistas latinos fueron reconocidos como los mejores cantantes de los últimos 100 años. Juan Gabriel, Vicente Fernández, Rosalía (que ocupa el puesto 200), Marc Anthony y Celia Cruz fueron otros de los artistas hispanohablantes en el ranking.

“Oriunda de la provincia de Tucumán, Mercedes Sosa personificó el idealismo de las políticas de izquierda, que expresaba como líder del movimiento de la "Nueva Canción" a través de un rico repertorio de canciones de protesta de folclore y militantes. Su voz delicada, siempre tierna pero también anclada en un valor incorruptible, convirtió a la oda Gracias a la vida de Violeta Parra en un himno intimista”, relata la presentación de la artista argentina.

Y continuaba: “Censurada en su país y forzada al exilio durante la dictadura argentina de los años '70. Mercedes se convirtió en una figura internacional, brillando en vivo como una Pacha Mama sudamericana. Su último disco antes de morir en 2009, Cantora, la mostró cantando a dúos con estrellas más jóvenes que no podían creer”.

Rolling Stone ya había creado una lista similar en 2008 reconociendo distintos músicos. Sin embargo, dentro de las 100 personas seleccionadas de aquel entonces solo se contemplaban artistas clásicos del rock y el pop de los años 60’ y 70’.

En esta ocasión la revista decidió ir más allá y contemplar artistas de otras áreas y cantantes contemporáneos. El nuevo listado, además de incluir artistas latinos, incluye artistas de los últimos 20 años como es el caso de Amy Winehouse, Beyoncé, Adele y Mariah Carey.

Por otra parte, Rolling Stone se encargó de aclarar que se trata de los mejores cantantes y no de las mejores voces de la industria. Esto se debe a que distintos productores musicales se quejaron de que Celine Dion no integre el listado siendo una de las mejores intérpretes vocales de los últimos tiempos.

Según detallaron, la idea del ranking era buscar voces originales y que aporten algo distinto. Es por eso que artistas como Ozzy Osbourne, Toots Hibbert, Bob Dylan y D’Angelo forman parte teniendo estilos muy distintos. NA



Top 10 de “Los 200 Mejores

cantantes de la Historia”:

-Aretha Franklin

-Whitney Houston

-Sam Cooke

-Billie Holiday

-Mariah Carey

-Ray Charles

-Stevie Wonder

-Beyoncé

-Otis Redding

-Al Greene.