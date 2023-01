Báez perdió en India

El argentino Sebastián Báez quedó eliminado ayer en los octavos de final del Abierto de Pune, en India, al caer contra el español Pablo Martínez por 3-6, 6-1 y 6-3. Báez, ubicado en el puesto 43 del ranking mundial de la ATP, fue derrotado por el español Martínez (62), al cabo de 2 horas y 11 minutos de juego.

El bonaerense debutó esta madrugada en el torneo indio y con un traspié, debido a que por ranking evitó jugar la primera ronda del certamen. El torneo indio de Pune se lleva a cabo sobre canchas de superficie rápida, repartirá un total de 713.495 dólares en premios y forma parte de la gira previa del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, que se jugará en Melbourne del 16 al 29 de enero venidero.



COMPLICACIONES PARA DJOKOVIC

El serbio Novak Djokovic, quinto en el escalafón mundial de la ATP, no jugaría en marzo próximo tres torneos en los Estados Unidos debido a que ese país acaba de anunciar que prorroga la prohibición de entrada a los no vacunados hasta el próximo 10 de abril.

La noticia cambiaría los planes del exnúmero uno del mundo, quien en su momento decidió no vacunarse contra el Covid-19. Eso significa que Djokovic no podría jugar, nuevamente, los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, programados para el mes de marzo, y el serbio perdería la opción de sumar 2.000 valiosos puntos en su lucha con los españoles Carlos Alcaraz y Rafa Nadal por el trono del tenis mundial.