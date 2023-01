En mayo se podrá transitar por la Variante de Ruta 34

La transformación de la Ruta 34 en Autopista entre Angélica y Sunchales avanza sin la velocidad deseada pero al menos no se detiene: en mayo se habilitaría la circulación de vehículos por la Circunvalación oeste de Rafaela, según estimó el jefe del Distrito 7 de Vialidad Nacional con sede en la ciudad de Santa Fe, el atalivense Fabio Sánchez.

"A fines de abril o seguramente mayo ya se podrá transitar por la Variante Rafaela", expresó el funcionario en declaraciones a Next Noticias en el mediodía de ayer. Por ahora, personal de la empresa contratista concentra sus esfuerzos en el intercambiador norte de la Ruta y la Variante, ubicado a la altura del Haras Don Fede (kilómetro 230).

Si bien gran parte de la traza ya se encuentra finalizada, aún quedan obras pendientes. El otro punto en el que se llevan a cabo tareas desde hace años es en el cruce entre la Circunvalación y la Ruta 70, a metros del predio del CRAR.

Sánchez señaló además que la empresa que se adjudicó la obra de duplicación de la calzada por la traza existente, desde el norte de la ciudad de Rafaela donde finaliza la nueva Variante Oeste hasta el empalme con Ruta Provincial Nº 13 -en cercanías de Ataliva- está en proceso de montar su obrador, aunque no especificó cuando comenzará los trabajos. La constructora es Decavial SAICAC, que presentó en abril pasado una oferta de 6.700 millones de pesos por ensanchar la calzada en un tramo de 16 kilómetros, y en agosto fue notificada de la adjudicación.

Por otra parte, el funcionario dijo que ya se tomó la decisión de repavimentar la mano oeste de la Autopista de la 34 entre Rafaela y Susana, un tramo en el que se advierte el ahuellamiento de la carpeta asfáltica. "Es la antigua traza de la ruta, la que tiene mayor antigüedad", aclaró. Asimismo, admitió que se buscan alternativas para mejorar el ingreso a la localidad de Susana cuando se llega desde Rafaela para evitar cruzar -antes de subir el puente- por la mano contraria.

Cabe señalar que ya se habilitaron 25 kilómetros de la Autopista entre Angélica y el sur de Rafaela. Entre ambas obras suman una inversión de $ 22.620 millones por parte del Gobierno nacional para los tramos comprendidos entre la RN 19 y Rafaela, y entre la RP 13 y Sunchales, sobre 59 kilómetros de doble vía. Estos trayectos, sumados al que comenzará a ensancharse entre el norte de Rafaela y la Ruta 13, extenderán la Autopista de RN 34 sobre un total de 75 kilómetros.



CASTELLANO Y SÁNCHEZ

A BUENOS AIRES

Sánchez adelantó que junto al intendente de Rafaela, Luis Castellano, viajarán este jueves a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para reunirse con funcionarios nacionales por el proyecto de pavimentación del Camino Público N° 6 de Rafaela, en el tramo que va de Ruta 34 a la Variante y atraviesa el área industrial.

La obra se había licitado con un presupuesto de 125 millones de pesos pero las ofertas que se presentaron fueron entre 370 y más de 400 millones de pesos, una diferencia de gran magnitud que trabó la obra.