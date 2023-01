En el reclamo por Malvinas "no hay diferencias partidarias"

El presidente Alberto Fernández afirmó ayer que en el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas "no hay diferencias partidarias", y consideró que "un acto de colonialismo" como la usurpación de ese territorio argentino por parte de Reino Unido "debería avergonzar a todo el mundo".

"La patria no va a estar absolutamente integrada, mientras esas islas no sean definitivamente argentinas. Malvinas nos une, y esto es absolutamente así, y en ese reclamo no hay diferencias partidarias, no debe haberlas", subrayó Fernández.

Al inaugurar frente al Edificio Libertador un monumento conmemorativo de las Malvinas construido por el Astillero Tandanor, al cumplirse un nuevo aniversario del día de la usurpación de las Islas, un 3 de enero de 1833, el jefe de Estado enfatizó: "La Argentina no ve plena su soberanía mientras esas tierras sigan usurpadas".

"Reclamar soberanía y reclamar que la Argentina disfrute y goce del integridad territorial es algo que debería llamar la atención de los más poderosos del mundo, porque en el siglo XXI que se manifieste un acto de colonialismo de esta naturaleza solamente debería avergonzar al mundo", apuntó.

En ese marco, el Presiente subrayó: "Vamos a seguir una y otra vez insistiendo en que las Malvinas son argentinas, básicamente porque lo son, porque fueron usurpadas hace 190 años y porque nosotros no estamos en paz con nosotros mismos si no lo seguimos reclamando por los que allí dejaron su vida".

"Tenemos un deber para con la memoria y con el futuro, porque en esas tierras hay riqueza argentina. En el mar que la circunda hay riqueza argentina y son bienes que no son propios y mientras no las integramos al territorio, seguiremos careciendo de los derechos y de la riqueza de esas tierras", puntualizó.

"Queremos esas tierras en favor del desarrollo de la Argentina queremos es la tierra porque en esas tierras se quedaron argentinos que dieron su vida por esas tierras y queremos esa tierra para que la lucha de ustedes no haya sido en vano gracias a todos y todas. Viva Malvinas, viva la Patria", concluyó.

La inauguración forma parte de las actividades que se desarrollaron durante 2022 en el marco de la Agenda Malvinas 40 años, con reconocimientos a los veteranos y veteranas, a los caídos en combate y a sus familiares, para sostener la memoria activa con quienes defendieron los intereses soberanos de la Nación, con el pueblo argentino y con las generaciones venideras.

"La obra inaugurada simboliza el compromiso del pueblo argentino con la reafirmación y defensa irrenunciable de los derechos soberanos en el Atlántico Sur. Se ejecutó en los talleres de Tandanor en acero naval, con una dimensión de 10 x 5 metros, pantografiado y cilindrado", indicó Presidencia en un comunicado.

Además, detalló que "la estructura se inserta en un basamento de hormigón de un metro de altura, 1,80 metros de profundidad y 10 metros de largo, que se completa con un conjunto escultórico que resulta ser una alegoría del mar y el territorio insular". (NA)