Once gobernadores apoyan al Presidente en el pedido de juicio político a la Corte

El Gobierno cosechó el apoyo de once gobernadores oficialistas para avanzar con el pedido de juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema, una iniciativa impulsada por el presidente Alberto Fernández. "El Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, y los gobernadores abajo firmantes decidieron impulsar el juicio político contra el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Horacio Rosatti, por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional", precisó el Ejecutivo en un comunicado.

Tras recibir en su despacho al ex CEO de Syngenta Antonio Aracre para oficializarlo como futuro jefe de asesores presidenciales, Alberto Fernández se trasladó hacia el Salón Eva Perón para encabezar un encuentro con varios mandatarios provinciales.

El texto oficial, que se comunicó luego del encuentro que encabezó Fernández en la Casa Rosada junto a 8 mandatarios provinciales y dos vicegobernadores, también solicita que "se inicie el proceso de juicio político respecto de los integrantes del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti" por "algunos hechos con distintos grados de responsabilidad".

De la reunión que se realizó en el Salón Eva Perón de Casa de Gobierno participaron los gobernadores Jorge Capitanich (Chaco), Ricardo Quintela (La Rioja), Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

También asistieron de manera presencial los vicegobernadores Eugenio Quiroga (Santa Cruz) y Rubén Dusso (Catamarca), a pesar de que los mandatarios provinciales Raúl Jalil y Alicia Kirchner se sumaron de manera virtual.

El texto oficial del Ejecutivo nacional también sumó el apoyo de los gobernadores Mariano Arcioni (Chubut) y Gustavo Bordet (Entre Ríos), pero fuentes cercanas al mandatario entrerriano afirmaron a Noticias Argentinas que "no firmó el comunicado".

"Bordet no firmo el comunicado. Ni va a acompañar la petición contra los miembros de la Corte. Participó de la reunión vía zoom. Pero no acompañara la petición", puntualizaron a NA.

El documento también solicita "al bloque de diputados/as del Frente de Todos que apoye e impulse el proyecto correspondiente para que se inicie, lo antes posible, el proceso institucional en el Congreso de la Nación".

En tanto, la iniciativa no cuenta con el respaldo de los mandatarios provinciales Juan Schiaretti (Córdoba), Omar Perotti (Santa Fe), Arabela Carreras (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta), Sergio Uñac (San Juan) y Herrera Ahuad (Misiones).

En ese marco, Alberto Fernández se expresó a través de las redes sociales: "He firmado, junto a los gobernadores y gobernadoras, el pedido de juicio político al presidente de la CSJN, Horacio Rosatti, por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones prevista en el art. 53 de la Constitución".

"Asimismo, solicitamos que se inicie el proceso de juicio político a los integrantes del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti", reiteró en su cuenta de Twitter, donde publicó el comunicado que firmó junto a los gobernadores.

Tras la reunión, Kicillof señaló que "la Corte ha avanzado sobre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, atribuciones que no le son propias". En declaraciones a la prensa y al ser consultado sobre si el oficialismo cuenta con los votos necesarios para avanzar con la acusación, el gobernador bonaerense indicó que "la Comisión resuelve si pone en marcha el procedimiento", mientras que Capitanich añadió que se trata de "un procedimiento que se inicia a través de esta presentación".

Al referirse al rechazo de Juntos por el Cambio, el bonaerense replicó: "No han leído (la presentación que hará el Poder Ejecutivo a la Comisión de Juicio Político). Estaría bueno que lo lean y lo consideren". Además, al insistir sobre la cuestión legislativa respecto al eventual apoyo que pudiera sumar el Frente de Todos, afirmó: "El Presupuesto parecía que no se iba a aprobar y se aprobó. No hay que adelantarse a los hechos".

Kicillof informó que sería este miércoles la presentación del proyecto: “Creo que se va a presentar mañana (por hoy)”, por lo que ahora las repercusiones comenzarán en el Congreso, ya que será la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.

Por su parte, Zamora criticó los fallos del máximo tribunal acerca del Consejo de la Magistratura y la disputa entre Nación y Ciudad por fondos de coparticipación y señaló que "esta situación se agrava muchísimo cuando se conocen los chats" entre funcionarios de la Corte y del Gobierno porteño.



"MERECEMOS CONTAR CON UN

SERVICIO DE JUSTICIA DIGNO"

El presidente Alberto Fernández afirmó que los argentinos merecen "un servicio de Justicia digno", luego de cosechar este martes el apoyo de doce gobernadores para impulsar el pedido de juicio político a los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia.

"Los argentinos, que merecemos buena educación, salud y tecnología, también merecemos contar con un servicio de justicia digno", enfatizó Fernández durante un acto en el Instituto Malbrán junto a la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti.

Luego de encabezar una cumbre con gobernadores oficialistas en la Casa Rosada para conseguir el apoyo de los mandatarios en el pedido de juicio político contra los integrantes del máximo tribunal de Justicia, precisó: "Me comprometí a tener un país con una mejor calidad institucional. Y en la búsqueda de esa calidad institucional, tuvimos que promover lo que hoy promovimos". (NA)