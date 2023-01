Neuquén confirmó que votará autoridades en abril

Neuquén también desdoblará su calendario electoral provincial del nacional, ya que así se lo dio a conocer el gobernador Omar Gutiérrez, quien anunció que el domingo 16 de abril se renovará su sucesor y el vicegobernador. También lo harán 35 diputados titulares de la Legislatura, 18 diputados suplentes, 21 presidentes comunales y 13 municipios de segunda categoría con sus respectivos concejales, entre otros cargos.

"Nos pareció correcto elegir el mes de abril ya que en marzo comienza el ciclo escolar y en mayo comienza a transitar el frío invernal en la provincia", justificó ante la prensa el mandatario neuquino, quien hoy no estuvo presente en la cumbre de gobernadores convocada por el presidente Alberto Fernández, para impulsar el juicio político contra el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, tras el fallo de la coparticipación.

De esta forma, ya son 14 las provincias que tomaron la decisión de desdoblar sus elecciones provinciales. Antes de Neuquén, quienes también la harán son Entre Ríos, Jujuy, San Luis, Salta, San Juan, La Pampa, Chaco, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Tucumán y Tierra del Fuego. Además, podrían sumarse Córdoba en los próximos días, ya que la Legislatura provincial daría luz verde para llevarlas a cabo el 8 de junio.

Para esta ocasión, en paralelo, Neuquén volverá a recurrir al sistema de emisión de sufragio y recuento provisorio de votos bajo la modalidad de Boleta Única Electrónica (BUE), que se estrenó en toda la provincia en 2019.

Por este motivo, a través del decreto 2522, el Gobierno inició el proceso para licitar el sistema que hasta el momento ha estado a cargo de la compañía de seguridad informática MSA Safety.

Según la Ley electoral (N°3053), los partidos podrán presentar sus listas hasta 65 días antes de la elección. Además del candidato oficialista Marcos Koopmann, el principal opositor hoy es el diputado Rolando Figueroa, quien decidió abandonar el Movimiento Popular Neuquino (MPN) para estas elecciones.

También se suman Pablo Cervi (UCR), el empresario de medios Carlos Eguía (La Libertad Avanza) y el ex intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, vinculado al kirchnerismo. (NA)