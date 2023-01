Fatal accidente sufrió el piloto extremo Ken Block

El piloto de rallies estadounidense, Kennetth Block, falleció a los 55 años, a causa de un accidente en moto de nieve en el Park City, del estado de Utah (Estados Unidos).

"Ken fue un visionario, un pionero y un ícono. Y más importante, marido y padre. Le echaremos de menos enormemente", aseguró el comunicado de su equipo, The Hoonigans Racing, en su cuenta de Instagram.

Los hechos fueron aclarados por la propia oficina del sheriff del condado de Wasatch. "El 2 de enero de 2023, aproximadamente a las 14:00, el Centro 911 recibió una llamada informando de un accidente de moto de nieve en la zona de Mill Hollow", se indicó.

"El conductor, Kenneth Block, hombre de 55 años de Park City, Utah, conducía una moto de nieve en una pendiente pronunciada cuando la moto volcó, cayendo encima de él", afirmaron más adelante.

Finalmente, se mencionó que "fue declarado fallecido en el lugar de los hechos a causa de las heridas sufridas en el accidente".

El estadounidense saltó a la fama gracias a sus espectaculares demostraciones de conducción bautizadas como Gymkhanas. Exhibiciones de carácter casi cinematográfico donde Block mostraba su pericia al volante.

El actual piloto de Audi, con quien había firmado recientemente, realizó hace un par de meses una demostración sobre un coche eléctrico por las calles de Las Vegas que llevaba sumadas casi 6 millones de reproducciones.

Si bien su carrera deportiva no ha sido tan exitosa, aunque llegó a participar en los mundiales de Rally y de Rallycross, a nivel mediático fue todo un pionero, especialmente en plataformas como YouTube. En el canal de su equipo, Hoonigan, suma 5,32 millones de seguidores y en su perfil particular 1,94 millones.

Block, navegado por Alex Gelsomino participó en el Rally Argentina 2011 con un Ford Fiesta RS WRC.